De ir a fichar a Fazio 'in situ' a firmar a Raphinha desde la barbería

Víctor Orta, actual director deportivo del Leeds, vive su madurez en los despachos en la Premier tras una larga trayectoria que comenzó, prácticamente, como secretario técnico y mano derecha de Monchi en el Sevilla FC. Una figura, el De San Fernando, del que ha aprendido muchas cosas a lo largo de sus 17 años de carrera, como él mismo se encarga de recordar en más de una ocasión durante su entrevista en La Pizarra de Quintana, de Radio Marca. "Tengo una labor de gestión global de todas las decisiones deportivas del club muy grande. Primero labor informativa, una hora, hora y media leyéndome los reportes de mis scouts. Clasificando la información, manejándola... Luego hay mucho de reuniones con agentes, con recursos humanos del club. El día que voy a la ciudad deportiva, la interacción con el entrenador y siempre me libero dos/tres horas para ver fútbol, no hay que dejar de hacerlo. Al final un director deportivo, cuando yo empecé en esto, Monchi lo dice mucho, que pasó de jugador a delegado y de delegado a director deportivo. No había cursos de formación, casi nada", explica Víctor Orta, cuando es cuestionado sobre su día a día.

Y es que la labor del director deportivo ha cambiado mucho a lo largo de los años, desde sus inicios como secretario técnico en el Sevilla FC hasta nuestros días: "Al final en los 80 había una gran división entre los jugadores, el staff y la directiva, que incluso en el éxito, a veces había crisis. En ese sentido se ha creado la figura del director deportivo. El director deportivo es un puente que une ambos mundos, con un pie en la dirección y otro en lo deportivo, con una capacidad para tener que inyectar liderazgo y confianza en cada lado".

O lo que es lo mismo, desde el fichaje de Fazio por el Sevilla FC hasta la posible venta de Raphinha al FC Barcelona, dos operaciones en las que Orta es actor principal. "En mi etapa del Sevilla nosotros intentábamos ser los primeros. Vimos el torneo amistoso del Sudamericano Sub-20 y de ahí contratamos a Perotti y a Fazio. De hecho, Fazio ya llegó contratado al Sudamericano. Teníamos como norma, en un fútbol que no se veían todos los partidos por televisión, ir a todos los partidos que no se televisaban en el Sevilla. Eso era una ventaja. Hay una información libre, democrática, estamos en la era de la información inmediata. Un chico marca en Segunda división holandesa con 16 años y es el día de su debut y a los 10 minutos lo ves en Twitter. ¿Cuál es tu responsabilidad? Tu responsabilidad ante ese tsunami de información manejar los mejores filtros para conseguir transformar esa información en conocimiento útil para tu club. Esa es la clave. El fútbol en directo tiene utilidad para tu club. Lo que antes era un 75% - 25% ahora está más cerca del 50% - 50%. El videoanalisis te hace aprovechar la información y reducir ese filtro en conocimiento y el fútbol en directo te da ese puntito para convencerte", explica Víctor Orta, quien sobre el delantero brasileño pretendido por el Barça, dice: "Afortunadamente la gestión de la carrera de Raphinha la lleva un jugador de primer nivel que es Deco. Sabe como manejar eso. Yo he tenido varias conversaciones con Deco. A mi Deco me ayuda, hay otros que no, Deco ha ayudado. Deco sabe que el objetivo del jugador que ha apostado por su futbolista es uno: salvarse y mantenerse en la Premier League. Todo lo que sea del futuro ya llegará. Raphinha no tiene cláusula si nos quedamos en Premier League, por cierto".



Y es que el fichaje de Raphinha fue un auténtico acierto por parte de Víctor Orta, quien no duda en emular algunas de las fórmulas de trabajo y motivar a los jugadores de su maestro en esto, Monchi: "En ese sentido el jugador y yo nos hemos mirado a la cara y, con la ayuda de su entorno, hemos dicho ahora sólo hay un objetivo que es salvar a Leeds United. A partir de ahí, está claro que la aceleración de futbolista de Raphinha es una... Es un jugador que nosotros encontramos en las últimas horas de mercado, porque el club lo pone a la venta, en menos de dos horas nuestra reacción fue poner 17 millones para llevárnoslo. El 29 de agosto recibo una llamada de que el Rennes pone a la venta a Raphinha, a las 9 de la mañana, estaba en la barbería me acuerdo perfectamente y a las 11 tenían una oferta de 15 millones que subimos a 17. El 30 juega, marca, coge un vuelo privado y el 31 firma en el Leeds. Ellos ficharon a Doku, el chico belga. El jugador cruzó la puerta del Leeds United y le dije: 'Me invitarás al Mundial de Qatar, ¿no?', y se quedó con cara de tonto, no se lo creía. Y ahora hemos ido cumpliendo esos objetivos. Ahora sabe que el Leeds y su cuerpo técnico, que ha colaborado mucho, ha ayudado a que su figura crezca y nos ha respondido con mucha calidad y siendo un jugador diferencial en la liga. Él tiene que seguir siendo lo mismo y luego llegado el verano, cuando llegue el momento, habrá tiempo para todo".

Víctor Orta, sobre la destitución de Bielsa en el Leeds

La destitución de Marcelo Bielsa a frente del Leeds es una de las últimas decisiones que ha tenido que tomar Orta como director deportivo, y lógicamente se ha referido a ello: "No hay una razón y las hay todas. Es una decisión dolorosa, difícil. El presidente la explicó y sentíamos que era el momento. No tenemos una bola de cristal para decidir y saber qué puede pasar. Creíamos que era la decisión adecuada y veremos si lo es y no. La tomamos con todas las consecuencias, claro está".

Y como toda destitución de un técnico, tras Bielsa llegó un relevo, Jesse Marsch: "Nosotros estuvimos analizando su metodología y modelo de juego desde hace un montón de juego. Hicimos un filtro para buscar equipos que tuviesen un modelo de juego similar, desde hace un tiempo porque, igual que se siguen futbolistas se siguen entrenadores, y estuvimos analizando. A mí me gustaba su modelo de presión alta, de intensidad. Me parecía una transición, dentro de ser un cambio, bastante moderada. Me gustaba su motivación, su forma de entender la importancia de la transición. Teníamos muchos puntos en común. Hubo muchísimos candidatos, se fueron filtrando y se hace esa decisión valorando pros y contras. Obviamente se recaba información de otros jugadores, directivos, gente que ha trabajado...".