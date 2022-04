El efecto mariposa de Gavi, más motivado que nunca contra el Sevilla FC

Dos situaciones ajenas al palaciego facilitaron su irrupción en el FC Barcelona, que mañana se mide al que fue su eterno rival cuando estuvo en el Real Betis

Gavi, el niño maravilla de Los Palacios, está rompiendo moldes con el FC Barcelona de Xavi Hernández y la selección española de Luis Enrique. El centrocampista ha sido una de más grandes y fulgurantes apariciones en el fútbol español y LaLiga, A todos, compañeros, entrenadores y aficionados, ha enamorado con su descaro, desparpajo y calidad a pesar de tener sólo 17 años de edad.

Con esa juventud fue primero Ronald Koeman el que le dio la alternativa, para que luego Xavi Hernández le diera la confirmación definitiva de que estará en la élite y en el FC Barcelona por muchos años si nada se tuerce. Aun así, el camino de este joven sevillano, que pasó por las canteras de La Liara Balompié y el Real Betis Balompié, se ha visto beneficiado por dos situaciones ajenas a él que han acelerado su presencia en el profesionalismo.

Todo comienza con Ilaix Moriba, el cual siendo parte de la primera plantilla del FC Barcelona, de facto pero no con el contrato, pide una cantidad de dinero para renovar que el FC Barcelona no puede afrontar en ese momento. Esto genera un conflicto que lleva a Moriba a estar fuera de la dinámica del FC Barcelona y acabe siendo traspasado al RB Leipzig a cambio de unos 16 millones de euros. En el conjunto alemán, el centrocampista no ha cuajado tampoco y ahora se encuentra cedido en el Valencia CF.

Le pone fin el caso de Georginio Wijnaldum, futbolista del PSG, que fue petición de Ronald Koeman durante el verano, cuando el neerlandés acabó su contrato con el Liverpool, pero que al final no llegó a un acuerdo con el FC Barcelona, cuando el club catalán hizo grandes esfuerzos para intentar su contratación.

Estas dos problemáticas generan un efecto mariposa en el centro del campo del FC Barcelona y dejan un espacio que aprovecha Gavi, el cual irrumpe y aprovecha la oportunidad para hacer olvidar como dos supuestos fracasos de gestión dan lugar a uno de los mayores éxitos en mucho tiempo.

Gavi y su renovación con el FC Barcelona

Gavi se encuentra en conversaciones avanzadas para cerrar su renovación con el FC Barcelona. Impresionados por su nivel, en las oficinas del Camp Nou llevan preparándola desde diciembre. Tal es así, que según avanzó Fabrizio Romano, periodista deportivo especializado en materia de fichajes, la confianza en el club en este tema es total y saben que se cerrará de forma inminente.

Gavi, más motivado que nunca frente al Sevilla FC

Debido a este proceso, Gavi estará más motivado que nunca contra el Sevilla FC, ya que querrá demostrar contra un rival directo que está para competir al máximo nivel y reforzar así sus exigencias económicas y deportivas para renovar. Una motivación que será doble, puesto que Gavi se verá las caras este domingo contra el equipo que fue su eterno rival cuando formó parte de la cantera del Real Betis.