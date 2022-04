Un reencuentro inviable en el Camp Nou y una cara nueva en el Barça para recibir al Sevilla

El guardameta Lazar Carevic sustituye a Arnau Tenas en una citación de 22 hombres que Xavi Hernández ya desveló

El delantero neerlandés Luuk de Jong ha dado positivo por coronavirus y no ha entrado en la lista de convocados del técnico del Barcelona, Xavi Hernández, para enfrentarse este domingo, en LaLiga, al Sevilla, su ex equipo (en realidad, está cedido en el conjunto culé por parte de los nervionenses, dueños aún de sus derechos) en el Camp Nou. Por tanto, no habrá reencuentro.

La baja de De Jong se une a las ya conocidas por lesión de los defensas Sergiño Dest y Samuel Umtiti, más el centrocampista Sergi Roberto y el delantero Ansu Fati. Este último, que tampoco podrá medirse con el club que le 'descubrió' en Peloteros, ya comenzó a trabajar esta semana con el grupo, aunque tardará, al menos, otra más para estar disponible.

La otra novedad en la convocatoria es la entrada del meta del Barça B Lazar Carevic, que sustituye a Arnau Tenas como tercer portero. En total, son 22 futbolistas los convocados por Xavi para recibir al conjunto andaluz: Ter Stegen, Neto y Carevic (porteros); Piqué, Araujo, Dani Alves, Eric García, Mingueza, Jordi Alba y Lenglet (defensas); Busquets, Riqui Puig, Gavi, Nico González, Pedri y Frenkie de Jong (centrocampistas); Ferrán Torres, Aubameyang, Dembélé, Memphis Depay, Adama Traoré y Braithwaite (delanteros).