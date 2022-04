El Barça pide a los abonados que cedan su asiento si no pueden ir al Camp Nou

El FC Barcelona pidió este viernes a los socios abonados que no pueden acudir al Camp Nou a presenciar los próximos partidos del primer equipo de fútbol masculino que cedan gratuitamente su asiento para que el club pueda "maximizar el apoyo al equipo y generar nuevos ingresos" en lo que queda de curso.

En un comunicado publicado este viernes, la entidad instó a los abonados que no acudan al estadio en alguno de los próximos duelos a que rellenen un formulario en la página web del club comunicando la cesión de su localidad.

"En unos momentos en los que el equipo de fútbol necesita el máximo apoyo del público y el club optimiza todos sus recursos para obtener nuevos ingresos, el FC Barcelona llama a los abonados que no puedan acudir al Camp Nou en algún partido de este tramo final de temporada, para que cedan su asiento en beneficio del Club, renunciando a una contraprestación económica", indica el Barcelona.

En el comunicado, el club azulgrana explica que en el último partido de LaLiga contra el Sevilla se vendieron todas las entradas, pero la asistencia fue de 76.112 espectadores, lo que significó que "más de 22.000 asientos quedaron vacíos".

Una situación que el Barcelona no quiera que se repite el próximo jueves 5 de abril en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa contra el Eintracht Fráncfort.

"El club no dispone de entradas para vender para el partido del Jueves Santo ante el Eintracht de Frankfurt. A las puertas de las vacaciones de Semana Santa, con muchos abonados que se irán fuera de Barcelona y no utilizarán su abono, el Camp Nou podría no presentar una gran entrada y el club dejaría de sumar nuevos ingresos, a pesar del alto nivel de demanda de localidades", expone la entidad.

En este sentido, el Barcelona argumenta que el equipo de Xavi Hernández "necesita el máximo apoyo de la afición" para lograr el pase a las semifinales de la competición tras el 1-1 conseguido en la ida.

El sistema de abonos del Camp Nou ha sufrido cambios a raíz de la crisis de la COVID-19. En las últimas dos temporadas el club ha dado la opción a los abonados a acogerse a un periodo de excedencia del pago del asiento, manteniendo el derecho a recuperarlo la próxima temporada, una vez superada la pandemia.

Además, el club tomó la decisión esta temporada de desactivar el sistema de Seient Lliure (Asiento Libre), que permitía a los abonados que no acudían al Camp Nou a liberar su asiento a cambio de obtener una parte de las ganancias que obtenía el club con la venta de esas localidades.

Por ello, el Barcelona ha activado este formulario para que los abonados que no puedan acudir al Camp Nou liberen los asientos ante la imposibilidad de disponer de sus localidades sin su autorización.