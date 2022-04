Xavi: "Es una decepción muy grande"

Barcelona, 14 abr (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que ?es una decepción muy grande? quedar eliminado de la Liga Europa de fútbol tras perder por 2-3 ante el Eintracht Fráncfort en el Camp Nou en la vuelta de los cuartos de final de esa competición.

?Nosotros no hemos estado bien. Hemos tenido control del balón, pero no hemos generado lo suficiente para hacernos daño. Ellos, en cambio, nos han hecho daño con muy poco. Un penalti que vamos a ver y dos errores nuestros?, admitió el técnico azulgrana en declaraciones a Movistar+.

Así, Xavi sentenció que ?el Eintracht es un justo vencedor? porque el Barça no estuvo bien ?ni en la ida ni en la vuelta?. De todas maneras, puntualizó que ?no es un fracaso?.

Tras ir perdiendo por 0-3, el conjunto azulgrana acabó apretando la eliminatoria en el tiempo de descuento con los goles de Sergio Busquets y Memphis Depay. ?Al final hemos tirado de la heroica, pero ha sido insuficiente. No hemos jugado tan bien como en otros partidos y ellos han salido otra vez al contraataque muy bien. El partido ha sido un mazazo tras mazazo?, dijo el técnico.

?Hoy es una noche para aprender, es una noche fatídica para nosotros porque teníamos esperanzas. Pero creo vamos por el buen camino aunque estemos fuera de Europa. Cuesta cambiar el modelo de juego y conseguir victoria tras victoria. Siempre he dicho que Europa es difícil?, analizó Xavi ya en rueda de prensa.

Preguntado por la multitudinaria presencia de aficionados del Eintracht en el Camp Nou, Xavi no se mordió la lengua: ?Es una evidencia que no nos ha ayudado. Esperábamos un ambiente de 70.000 espectadores ?culers? y no ha sido así. Parecía una final, con el campo dividido entre aficiones?.

Además, añadió que cree ?que el club está chequeando lo que ha pasado? y que ?está claro que ha sido un error de cálculo, de planificación?, del Barça. ?Me siento decepcionado. Lo hemos hablado con los jugadores antes de salir al campo. Era un día para tener un ambiente a favor nuestro, agradezco a los aficionados que han venido?, desveló Xavi.

Ya pensando en el futuro inmediato, Xavi recordó que el ?el objetivo principal de este año es entrar en Champions y sigue en pie?. El próximo partido del conjunto azulgrana será el lunes a las 21:00 horas (19:00 horas GMT) en el Camp Nou ante el Cádiz en Liga.