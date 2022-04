Aitana Bonmatí: "El gol que le marqué al Madrid lo visualicé en el autobús"

Barcelona, 20 abr (EFE).- Aitana Bonmatí (Sant Pere de Ribes, Barcelona, 1998), una las piezas clave de un Barça que ya es un fenómeno social, explica, en una entrevista con EFE, que el gol que le marcó al Real Madrid en el Camp Nou en los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina lo visualizó en el autobús de camino al estadio, usando una de las técnicas que le brinda la psicología, que para ella es fundamental en el fútbol.

La centrocampista atiende a EFE en la Ciudad Deportiva Joan Gamper tras el primer entrenamiento para preparar el partido de ida de las semifinales de la máxima competición europea, que disputará el próximo viernes contra el Wolfsburgo en el Camp Nou. Para afrontar situaciones de este tipo trabaja mucho su parte emocional. Así lo explica en su autobiografía, ?Totes unides fem força? (Editorial Base).

Pregunta: Es una futbolista que sonríe mucho mientras juega. ¿Disfruta mucho en el campo?

Respuesta: Sí, siempre digo que cuando disfrutas es cuando juegas mejor y las cosas te salen solas. Los días que dejas de sonreír, o sufres más que disfrutas, es cuando no te va tan bien. Por eso trato de disfrutar y sonreír.

P: En su autobiografía le da mucha importancia a la parte emocional. ¿Todo lo que está consiguiendo este Barça sería imposible de lograr sin una salud emocional en óptimas condiciones por parte de las jugadoras?

R: Creo mucho en el factor emocional. Es de los factores más primordiales que hay en el rendimiento. Considero que si no estás bien mentalmente no estarás bien de pies. Una cosa va ligada a la otra. Cuando tu cabeza funciona y tienes confianza, las cosas te salen solas y tienes más éxito. Así lo estamos haciendo a nivel de grupo.

P: ¿Alguna vez se sintió muy bien físicamente pero la cabeza no le respondió?

R: Cuando no estás bien mentalmente tampoco lo estás física, técnica y tácticamente porque no crees en ti misma. A mí me ha pasado alguna vez. Te sientes inferior, vas lenta de pensamiento. Nunca me he sentido bien físicamente al mismo tiempo que estaba mal mentalmente.

P: En el libro explica su afición de pequeña por los puzles y las similitudes que tienen con un partido de fútbol porque se trata de visualizar e interpretar los espacios. ¿Sigue haciendo puzles?

R: Sí, de vez en cuando. Sobre todo cuando voy a casa de mis padres porque a mi madre le gusta mucho hacerlos. Siempre que la veo haciéndolos en la sala me uno a ella y la ayudo. Y últimamente me he comprado alguno. Es algo que me tranquiliza mucho, me permite concentrarme y evadirme del día a día. Desde pequeña soy fan de hacer puzles.

P: Bonmatí, su primer apellido, es el de su madre porque así lo quisieron sus padres, que lucharon contra la ley para hacerlo realidad. ¿Hasta qué punto le ha ayudado este inconformismo de sus padres ante la vida?

R: Este hecho es bastante relevante, pero no es tan solo este hecho. La forma de ser de mis padres siempre ha sido reivindicativa. Mis padres son licenciados en lengua y literatura catalana. Pero, más allá de esto, tienen mucha inquietud histórica, sobre todo mi padre. Yo intento estar atenta a lo que sucede en el mundo y cuando no entiendo algo se lo pregunto a él, que siempre tiene respuestas para todo. Además de futbolista me gusta sentirme persona de este mundo. Saber lo que pasa y por lo que tengo que luchar.

P: ¿Le molesta cuando se dice que el mundo del fútbol vive en una burbuja aislada del mundo real?

R: Es que no es así, esto depende del interés que tenga cada uno en la vida. Y mi interés es máximo. A mí a veces también me da un poco de rabia que se nos diga que por ser futbolistas ya no podemos hablar de nada. ¿Qué pasa? ¿No tenemos opinión propia? Y después también hay críticas sobre que no hablamos de otras cosas. ¿En qué quedamos?

P: Todo lo que están consiguiendo en el fútbol femenino tiene un contenido social y político muy importante. En este caso, es evidente que son un altavoz más allá del deporte en sí.

R: Sé que tengo una responsabilidad muy grande en el cambio social, igual que mis compañeras. Hemos provocado un antes y un después. Obviamente, todo esto viene de un trabajo previo de hace muchos años. Pero es ahora cuando se ha dado el ?boom?, cuando hemos empezado a llenar estadios y hemos ganado la 'Champions'.

P: ¿Son conscientes del altavoz que tienen?

R: Nuestra imagen y nuestra voz pueden ayudar a la sociedad, a muchas niñas pero también a muchos niños. Es importante que tanto las niñas como los niños crezcan ya con una idea de igualdad. Así, también es bueno que los niños tengan referentes femeninos porque hasta ahora seguramente no los han tenido.

P: ¿Está durmiendo más tranquila los días previos al partido ante el Wolfsburgo que en los previos al encuentro ante el Real Madrid?

R: Ya te lo diré (ríe). Hasta hoy (lunes) no hemos podido empezar a preparar el partido porque hemos estados centradas en las selecciones y en el partido de Liga ante el Valencia. Pero es cierto que después de tener una primera experiencia con el Camp Nou lleno la segunda la coges con más tranquilidad.

P: Algunos aficionados ya las ven en la final de Turín.

R: El Wolfsburgo será un rival complicadísimo, que la gente no piense que ya estamos en la final porque será una eliminatoria superigualada. Es un equipo muy físico y muy matador en los contraataques. Tenemos que estar muy atentas, seguro que será un partido muy bonito para la afición.

P: ¿Se afronta diferente un partido así cuando ya han ganado la competición?

R: Creo que hemos adquirido la confianza de un equipo ganador. Antes, cuando salíamos a jugar contra equipos que a priori eran superiores lo hacíamos con respeto, con miedo, con un a ver qué pasa, a ver si no encajamos muchos goles. Ahora la mentalidad es totalmente diferente, es ganadora. Aunque el respeto sigue existiendo.

P: En el libro explica que antes de los partidos visualiza jugadas que pueden ocurrir. ¿De qué le sirve?

R: Es una técnica que he adquirido a través de la psicología. Te prepara para el partido y te pones en situación real de lo que te puede pasar y de las jugadas que tú eres capaz de hacer. Por ejemplo, días antes del partido en el Camp Nou ante el Real Madrid yo estaba nerviosa y es normal, porque íbamos a hacer algo muy grande y no estamos acostumbradas a jugar delante de tanta gente.

P: ¿Utilizó esta técnica para calmarse?

R: Al final la mente es cabrona y te juega malas pasadas. En vez de darte todo lo positivo y lo bien que lo puedes hacer, empiezas a darle vueltas al hecho de que vendrá mucha gente, de que vendrá gente de mi pueblo (Sant Pere de Ribes), gente que no me ha visto nunca?Y te dices: ?debo dar la talla, tengo que estar a mi mejor nivel, no quiero defraudarles?. Ante esto, la visualización es una manera de ponerte en el partido, de recordar jugadas que has hecho en partidos anteriores y de ponerlas como si las fueras a hacer en el partido siguiente.

P: ¿Después se trasladan a la realidad?

R: Tengo que decir que el gol que marqué ante el Real Madrid lo visualicé en el autobús de camino al Camp Nou. Lo trabajé con el psicólogo. Él me decía: ?busca jugadas que hayas hecho anteriormente y situaciones reales en las que puedas recibir la pelota y chutar a portería?. Esta temporada he marcado muchos goles con la izquierda desde el perfil derecho y así fue.

P: ¿Escucha música antes de los partidos?

R: Es otra técnica que he adquirido con la psicología. Depende de la música que escuchas te puede incrementar o disminuir la tensión. Para estar en el punto óptimo necesitas música un poco más cañera. Pero si aún quedan horas para el inicio me pongo música un poco más relajada porque no me conviene estar tan intensa en ese momento.

Sergi Escudero