Alguacil dice que se verá en el Reale Arena "al gran Piqué de estos años"

San Sebastián, 20 abr (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, cree que en el partido que este jueves disputará su equipo frente al FC Barcelona se verá "al gran Piqué de todos estos años", aunque ha rehusado ir más allá sobre la polémica por las comisiones de la Supercopa.

"Conociéndole, y con toda la experiencia que tiene, no voy a desvelar todo lo que ha hecho estos años. Si él está disponible para jugar, nos vamos a encontrar al gran Piqué", señaló este miércoles en su encuentro con la prensa un técnico txuri urdin, que a continuación despachó el asunto de las comisiones con un "paso palabra".

Alguacil ve opciones de derrotar al Barça en el Reale Arena, negó que su rival llegue a este encuentro en "mal momento" y puso como ejemplo la trayectoria excelente del conjunto blaugrana hasta su derrota ante el Cádiz.

"Si alguien piensa eso porque ha perdido contra el Cádiz, hay que recordar que el Barcelona le ha metido cuatro goles a Osasuna, Atlético, Athletic, Valencia, Real Madrid...", ha sentenciado.

El preparador de la Real ha recordado asimismo que el Barça "lleva en esta segunda vuelta diez partidos ganados, dos empatados y una derrota contra un Cádiz al que pudieron vencer, por lo que no se puede decir que están en un mal momento".

El técnico txuriurdin destacó que el fichaje de Xabi Hernández "ha cambiado al Barcelona". "Incluso hasta hace bien poco decíamos que, si se descuidaba el Madrid, iban a estar ellos preparados, y le ha dado una vuelta importante al equipo", ha destacado.

Muy convencido también de las opciones de la Real de infligir una segunda derrota seguida a su adversario con la ayuda de la afición del Reale Arena, Alguacil comentó que firmaría caer derrotado este jueves si finalmente su equipo entra en Europa, aunque no se plantea otro objetivo que el de vencer en esta jornada.

"El Barcelona es un rival directo, pero solo porque jugamos mañana contra ellos. Pienso en semana a semana y en partido a partido, que es lo que nos ha permitido estar tan cerca de los equipos de arriba porque hasta la última jornada esto no se va a decidir", aseveró Alguacil.

Encontrar un sustituto al sancionado David Silva no le preocupa al técnico txuriurdin, quien cuenta con varias alternativas que rechazó desvelar, si bien advirtió de que "todos los jugadores están superpreparados y enchufados, aunque hasta mañana no se sabrá el once de inicio".