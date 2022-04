La diferente VARa de medir: ¿y si lo de Jordi Alba lo hace Fekir, Koundé o David Silva?

Jordi Alba no es castigado igual que otros jugadores de LaLiga como Fekir, Koundé o David Silva.

Jordi Alba no es castigado igual que otros jugadores de LaLiga como Fekir, Koundé o David Silva. LaLiga

El futbolista del FC Barcelona volvió a tener comportamientos cuestionables en el partido contra el Cádiz CF, pero no fue castigado como lo han sido otros durante esta o en pasadas temporadas

Estamos viviendo una LaLiga de las más interesantes que se recuerdan en muchas temporadas. Si bien es cierto que el título está decantado para el Real Madrid, la lucha por los puestos de clasificación europea, tanto para Champions League como Europa League, y por la permanencia en la élite están más abiertas y encarnizadas que nunca. Un curso futbolístico fantástico y de alto nivel en lo deportivo que se está viendo condicionado por un uso del VAR poco claro por parte de los árbitros que está alimentando las sospechas entre los aficionados y seguidores de varios equipos, que siguen creyendo que no hay igualdad en el trato. Esto también se extrapola a la actitud de ciertos jugadores, que parece que tienen, dentro del terreno de juego, carta blanca para hacer lo que quieran, actos antideportivos, sin ser castigados por los colegiados. El mayor ejemplo de esto es Jordi Alba, futbolista del FC Barcelona, que ya se ha visto implicado en varios altercados en esta temporada 2021/2022 y que, contra el Cádiz CF, tuvo actitudes cuanto menos cuestionables, que no se lo permiten a otros jugadores de otros equipos, como le ha pasado a Nabil Fekir, del Betis, Jules Koundé, del Sevilla o David Silva, de la Real Sociedad, por poner algunos ejemplos.



En unas imágenes mostradas por el programa Jugones de LaSexta, Jordi Alba fue el gran protagonista durante el final del choque entre FC Barcelona y Cádiz CF. El lateral zurdo se mostró impotente por la derrota que estaba sufriendo su equipo y eso lo reflejó teniendo algunos conflictos con futbolistas amarillos, pero también con el árbitro del encuentro. Jordi Alba se encaró con varios jugadores amarillos, tuvo gestos de desprecio con ellos, así como con el árbitro, Santiago Jaime Latre. Estos hechos no se les suele consentir a otros jugadores de LaLiga que alimentan la idea que hay diferentes varas de medir, según un futbolista vista una camiseta u otra.





Aquí no pasa nada y si pasa, se le saluda pic.twitter.com/7NLbofuPL8 — RNMJ TV Real Madrid (@rnmjtv2) April 19, 2022

Nabil Fekir, Jules Koundé o David Silva, castigados con rotundidad al contrario que Jordi Alba

Durante esta temporada se ha visto como los árbitros no han tenido piedad con futbolistas que son rivales directos delpor la clasificación a, mientras que ase le ha permitido y permite ciertas licencias. Los ejemplos más claros son los de, futbolista del, fue expulsado por un altercado contradurante esta temporada, y en otras ha sido castigado por los árbitros con la tarjeta roja por tener unos gestos similares acon los colegiados que no son castigados de la misma forma.Esto es lo que le ha ocurrido a, de la, el cual fue expulsado en el reciente choque contra elpor un conflicto con el árbitro cuanto menos dudoso.Por último, está el caso de, del, que fue expulsado esta temporada contra elpor encararse con el propio, al que le tiró el balón.En alguno de estos casos entró elpara ayudar a sentencia, pero en otras los árbitros no trataron con igualdad a los futbolistas.