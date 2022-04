¿Gana más Rubiales si el Barça acaba segundo y no el Sevilla? Así lo explica

Su contrato no refleja nada de forma directa, pero las variables dependerían de ello

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, se ha defendido públicamente sobre la filtración de los audios con Gerard Piqué sobre las comisiones a percibir por llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí. Una intervención en la que también se ha hecho eco a las palabras de Diego Pablo Simeone, quien defendió la idea de que era evidente que a la RFEF le interesa más que vayan Real Madrid y FC Barcelona a la Supercopa.

"Nos sentimos muy orgullosos de competir de esta manera, nos vemos reflejados en equipos como el Real Betis, Real Sociedad... Creo que estamos en una misma bolsa. Lo que sale en las informaciones es que de cara a la Supercopa en Arabia, por lo que sale se favorece más la Federación si van Real Madrid y Barcelona. Ante eso, lo tendrán que explicar ellos mejor para que estemos más tranquilos. No voy a entrar en esas situaciones porque Piqué es muy inteligente y tiene su empresa. Son gestiones que no van en comunión. Lo que sí que creo es que queda claro que, salvo que se explique mejor, conviene que vayan Barcelona y Madrid. No es muy difícil entenderlo", expresó el Cholo, dando a entender que clubes como Atlético Madrid, Sevilla FC o Betis, entre otros, jugaban en relativa desventaja.

Una teoría que el propio Rubiales desmiente, al tiempo que reconoce, también, que su sueldo no depende de que los dos grandes de LaLiga quedan primero y segundo en la competición.

"Lo del Cholo lo entiendo perfectamente. Lo admiro mucho igual que admiro al Atlético. Si estuviera en su situación también me hubiera escandalizado. Estoy abierto a explicarle la situación. En cuanto al salario, me he explicado de forma clara", indicó Rubiales, quien apeló al fútbol modesto como argumento: "Si no fueran Madrid o Barcelona el fútbol modesto no se vería afectado".

Andreu Camps, secretario general de la RFEF, añadió que en el contrato de Rubiales "no figura que si Madrid o Barça no van se cobra menos". "No se habla ni de Barcelona o de Madrid. Sería lo mismo que si en una entidad los ingresos estuvieran en una variable, y se ingresaran más de los impuestos. Hacer una asociación de estos elementos no responde a la realidad de cómo se hace el salario. Se han rechazado en marketing bastantes ofertas que la RFEF considera que no son adecuadas. Se ha rechazado más cantidad de ingresos de patrocinios que esa cantidad que se deja de recibir que se habla si algún equipo no juega la Supercopa", apostilló Camps.

Por tanto, es evidente que la RFEF y en particular Luis Rubiales cobraría más dinero si el FC Barcelona va este año a la Supercopa, para lo que tendría que acabar LaLiga en segunda posición, en lugar de un Sevilla FC con el que está empatado a puntos, aunque no se trata de una condición que esté plasmada así en su contrato.

El Confidencial, además, desveló que el Real Betis percibiría menos de un millón de euros por participar el próximo enero. Según lo desvelado por este medio, Rubiales pactó con Piqué y Arabia Saudí que la RFEF asumiría una penalización de cinco millones de euros si Real Madrid o FC Barcelona no disputaban alguna edición de la Supercopa, siendo de 10 millones en el caso de que ninguno de los la disputara.

Además, dicho acuerdo desvela también las cantidades fijas que acordaron Rubiales y Piqué para cada equipo por clasificarse: Real Madrid y Barça un fijo de 6 millones de euros mientras que otros, como el Real Betis en la próxima edición, tendría un caché de 750.000 euros, al ser un equipo considerado de 'Categoría E' según lo estipulado en el contrato firmado.

Rubiales, por su parte, explicó el contrato con Kosmo de la siguiente forma: "¿Cómo se gestó? Kosmos nos propone un cambio de formato, cambio de formato que yo ya propuse yendo a vestuarios, a Federaciones. Cuando vienen y me lo proponen digo "estamos alineados, estamos en la misma idea". Hemos hablado con otros países, China, Qatar... también de África. Cuando vienen con posibilidad de negocio se les dice de forma clara que la relación económica no la van a tener con la RFEF. La RFEF ni ha pagado ni paga ni pagará un solo euro a nadie. Hablamos de 400 millones de euros para el fútbol español. 50% para los clubes que participan, 50% para el fútbol modesto. No hay mucho más que contar aquí. Es más, esto ya lo hemos contado. Esto se ha votado sin ningún voto en contra. Este acuerdo se ha votado en la Asamblea".