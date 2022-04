Las quejas de Piqué a Rubiales por el VAR antes de un Clásico: "Hoy la han liado"

Los nuevos audios desvelados muestran el descontento del central al presidente de la RFEF por las decisiones arbitrales en un partido frente a la Real

El tema de los audios parece no acabar y El Confidencial está sacando a la luz varios que comprometen aún más la relación de los implicados en el caso: Gerard Piqué y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Uno de estos hace referencia a una conversación entre ambos que muestra el descontento del central de FC Barcelona ante las decisiones arbitrales en el Real Sociedad-Barcelona de la 2019-2020, a cuatro días de que se celebrase el Clásico frente al Real Madrid.

El partido acabó 2-2 y el central del Barça reclamó un penalti por un agarrón que le hicieron en el último minuto de partido. Tanto el árbitro como el VAR no señalaron nada. Minutos antes, Alberola Rojas pitaba un penalti de Busquets por agarrar al rival, muy similar al que reclamaba Piqué.

La conversación de Rubiales y Piqué



Piqué: "Hoy la han liado. No han consultado el VAR y era penalti clarísimo. Y los del VAR tampoco han dicho nada. Tendrían que haber avisado al árbitro. Sobre todo si pitas el de Busi en la primera parte"

Rubiales: "¿Sabes lo que pasa, Geri? Que o es clamoroso o€ yo no lo he visto. Palabra de honor que yo no lo he visto. Estoy en Sevilla y bueno, que en Sevilla también hay tele, pero que no lo he visto. Sé que os han pitado uno dudoso en contra, que si es dudoso no entran ni para bien ni para mal, y sé que no han pitado uno, un agarrón a ti, me han dicho. Pero los agarrones también, o es muy claro o tampoco entran. Pero bueno, lo veré después. Oye, si se han equivocado... Tú sabes que estando yo por medio no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie, ¿sabes?".

El Clásico se celebró cuatro días más tarde después de que fuese aplazado en octubre de 2019 por las protestas de 'Tsunami Democratic'. Hasta diciembre no se pudo ver el primer clásico de esa temporada, que para decepción de muchos acabó 0-0. Sin embargo, el Real Madrid reclamó dos penaltis a Varane que no fueron señalados: un de Rakitic por agarrón y otro por un plantillazo de Lenglet.

Algo que sorprendió a muchos fue la claridad con la que se mostró Emilio Butragueño atendiendo a los micrófonos de La Liga tras el partido. "Es desconcertante que, caray, el VAR no haya intervenido. Son dos jugadas clarísimas", dijo el director de relaciones externas del Real Madrid. El conjunto blanco terminó ganando la liga más tarde que nunca tras el parón por la pandemia.