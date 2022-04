El doctor Cugat 'atiza' al Barcelona por la recuperación de Ansu Fati

El sevillano se ha perdido buena parte de la temporada y ahora señalan a los servicios médicos azulgranas; Pedri también está lesionado

El FC Barcelona está atravesando uno de sus peores deportivos de la temporada en uno de los momentos más inoportunos posibles: el final de curso futbolístico 2021/2022. Al equipo azulgrana se le ha complicado la clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League después de que ayer cayera derrotado frente al Rayo Vallecano por 0-1, con gol del sevillano Álvaro García, lo cual hace que el cuadro que entrena Xavi Hernández sume su segunda derrota consecutiva en el Camp Nou en LaLiga tras la sufrida contra el Cádiz CF, que también venció por la mínima.

El entrenador de Terrasa está viendo como su Xavineta no arranca, no avanza, y cada vez se parece más a aquel conjunto que dirigía Ronald Koeman, el cual también perdió contra el Rayo Vallecano siendo el neerlandés, a las horas, despedido. Eso no ocurrirá ahora, porque Xavi ha proporcionado al FC Barcelona un mullido colchón, o ventaja, con respecto a sus rivales directos para obtener el billete para la Champions League 2022/2023 con cinco jornadas para el término de el campeonato de la regularidad, las cuales tendrían que ser un desastre para no obtener ese objetivo. El FC Barcelona cuenta con seis puntos de ventaja, 63 por 57, sobre el Real Betis Balompié, que es el quinto.

Una de las principales causas por las que el FC Barcelona ha sufrido este bajón de rendimiento han sido las lesiones que han mermado el potencial real de la escuadra. La pérdida de Pedri González, uno de los mejores centrocampistas del mundo, ha ratificado en las últimas jornadas de que el cuadro culé es muy dependiente del canario y que sin él le cuesta ganar partidos. Otra ausencia clave ha sido la de Ansu Fati, puesto que el atacante sevillano, de la Sierra Sur, era el factor desequilibrante que convertía al FC Barcelona en un aspirante a ganar títulos. Con una temporada para olvidar por las lesiones, Ansu se la ha perdido casi toda, su nombre vuelve a estar de actualidad debido a las críticas que le ha hecho el doctor Ramón Cugat, traumatólogo especializado y reconocido en el mundo de la medicina, del deporte y el fútbol, al FC Barcelona por la recuperación que le han aplicado.

"A Ansu lo operamos nosotros. Le hicimos una sutura del menisco en el cuadro posterior, le operamos, la operación gracias a Dios fue fantástica, las resonancias posteriores lo decían, pero nosotros no hicimos la recuperación. No estuvo aquí, aquí estuvo doce sesiones y en doce sesiones no hubo ningún problema. Luego fue recuperado en otro sitio y pasó lo que pasó. Que se recuperó muy tarde. Más claro, agua", afirmó.

Además, no quiso entrar a valorar la última lesión que ha sufrido Ansu Fati porque no la ha tratado. "No conozco exactamente qué ha tenido esta vez. Una lesión del bíceps femoral, tampoco he preguntado. He hablado con su padre pero no he querido preguntar, esto lo controlan los doctores del Barça. Son lesiones que muchas veces son quirúrgicas y otras no. Ayer vine de Manchester y tengo un jugador allí con lo mismo y no lo operamos y está jugando".