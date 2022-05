Cuando el Barcelona tuvo cerrado a Darwin Núñez, pero prefirió a Luuk de Jong

Ramon Planes tenía fichado al uruguayo, pero la irrupción del Benfica y los deseos de Ronald Koeman impidieron completar el traspaso

Darwin Núñez, actual futbolista del Benfica y ex jugador de la UD Almería, es uno de los delanteros más deseados del mercado de fichajes actualmente. Con 34 goles y 4 asistencias en los 40 partidos disputados entre todas las competiciones durante esta temporada, el uruguayo está en la agenda de los grandes clubes europeos y nadie duda de que cambiará de equipo este verano. Multitud de clubes de la Premier League, el PSG o el Atlético de Madrid ya han sondeado la situación del charrúa, cuyo fichaje no será barato pues el Benfica exige, al menos, 70 millones de euros. Aun así, ninguno de esos equipos lo tuvo tan cerca como el FC Barcelona, el cual lo sigue queriendo contratar ahora mismo, que tuvo a Darwin Núñez prácticamente cerrado con la UD Almería durante el verano pasado pero todo se cayó en el último momento.



Todo se remonta al mercado de fichajes del verano pasado cuando Ramon Planes, por entonces director deportivo del FC Barcelona, ofreció 8 millones de euros más bonus a la UD Almería para fichar a Darwin Núñez. El acuerdo se basaba en que el uruguayo permanecería una campaña más en el conjunto indálico para llegar en el curso futbolístico 2022/2023 al FC Barcelona. Esto se debía a que Ronald Koeman, entrenador azulgrana a comienzos de temporada, prefería a Luuk de Jong, del Sevilla FC, por encima de cualquier otro ariete lo que retrasaba la incorporación del uruguayo. Aún así, la negociación marchaba bien y con todo casi cerrado apareció el Benfica con 24 millones de euros para hacerse con los servicios deportivos de Darwin Núñez.



La anécdota no concluyó ahí, pues este error se recrudeció cuando en el partido de UEFA Champions League que enfrentó a FC Barcelona y Benfica, donde Darwin Núñez le marcó dos tantos al conjunto catalán. Tras el choque, ya en el avión, Ronald Koeman se acercó a Ramón Planes y le dijo: "Así que este es el Núñez que querías fichar". Unos hechos que ha revelado Gianluca Di Marzio, prestigioso periodista italiano experto en el mercado de fichajes, en Wettfreunde.





Manchester United closer and closer to securing the signing of Darwin #Nunez from Benfica. ?????? #MUFC



The English club presented an offer of €80M for the player to Benfica. #Transfers https://t.co/8mcjlPtgow