Ex del Sevilla y vinculado al Betis, reconoce que quiere dar "el salto"

El catalán acaba contrato en 2024 y su equipo considera venderlo a un club que juegue competición europea debido a su alto nivel de juego

No todos los jugadores explotan tan jóvenes para marcar diferencias desde que llegan al profesionalismo. Algunos necesitan de mayor paciencia, trabajo o cocción para dar lo mejor de sí mismo como futbolista y otros ni siquiera llegan a cumplir todas las expectativas que se tenían sobre ellos. El caso de Gerard Deulofeu es el reflejo perfecto de que con tiempo y tomando las decisiones correctas se puede llegar a marcar diferencias al máximo nivel, siempre y cuando se tenga talento, lo cual al catalán nunca le faltó, puesto que con Jesé Rodríguez estaba llamado a liderar a una generación española que se perdió por el camino. Ahora, a sus 28 años, el ex del Sevilla FC está en su madurez futbolística y está centrando en continuar creciendo en el Udinese, donde ha explotado de forma definitiva, si bien no descarta un cambio de aires. Ahí es donde entra en escena el Real Betis Balompié, entre otros equipos, al que fue vinculado hace algunas semanas.

"De momento solo son rumores. Reconozco que me gustaría dar un salto, pero todo tiene su proceso y yo en el Udinese estoy muy feliz. Lo que tengo claro es que tengo 28 años y lo mejor de mi carrera está por venir", reconoce Gerard Deulofeu en una entrevista concedida al periódico AS.

Unas palabras que dan lugar a dudar sobre el porvenir del extremo español, el cual fue vinculado por la prensa local, de Udine, con el Betis hace unas semanas.

Deulofeu tiene contrato hasta 2024 con el Udinese de la Serie A de Italia, donde llegó procedente del Watford de la Premier League de Inglaterra a cambio de 17 millones de euros. Con 12 goles y 4 asistencias en esta campaña 2021/2022, el de Riudarenes ha sido vinculado con equipos grandes de Italia y algunos del extranjero estando su traspaso muy presente. Así lo apuntó el periodista italiano, Matteo Moretto, especialista en el mercado de fichajes, que asegura que el Udinese considera que una cifra de entre 15 y 18 millones de euros sería la ideal para vender a su futbolista. Cantidad que es muy elevada, por el momento, para un Real Betis que de clasificarse para la UEFA Champions League podría afrontar refuerzos de este tipo, los cuales le son necesarios, puesto que todo apunta a que Cristian Tello no seguirá en el conjunto bético, ya que acaba contraro, y a que Luiz Henrique, el atacante brasileño del Fluminense ya contratado, es un futbolista que se desenvuelve mejor pidiendo el balón al pie que atacando el espacio.