Las razones que pueden dificultar el fichaje de Marcos Alonso por el Barcelona

El equipo azulgrana sigue buscando un relevo de garantías para darle algo de descanso a Jordi Alba

Con la victoria de ayer en el estadio Benito Villamarín contra el Real Betis Balompié, el FC Barcelona se aseguró la clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League, la cual era fundamental para la viabilidad económica y deportiva de la entidad azulgrana, que vive unos momentos complicados debido a los problemas financieros que atraviesa y que le impiden afrontar fichajes de las grandes estrellas del fútbol mundial. Con el billete y el pasaporte europeo ya sellado, Mateu Alemany, director general, y Jordi Cruyff, director deportivo culé, ya están trabajando en la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada, en la que quieren darle las mejores armas posibles a Xavi Hernández, que ha conseguido llevar al club hasta la segunda posición de LaLiga. Uno de los principales objetivos para este mercado de fichajes de verano para el FC Barcelona es la adquisición de un lateral zurdo, que pueda darle algo de descanso a Jordi Alba, que durante esta campaña ha tenido que jugarlo prácticamente todo debido a que no tenía relevo e garantías. Por ello, en el FC Barcelona ya se están moviendo y el último que se ha sumado a la lista de candidatos para reforzar esa posición no es otro que un antiguo madridista que ahora juega en el Chelsea de Premier League: Marcos Alonso.



Marcos Alonso, lateral zurdo internacional por España, está a la espera de sentarse a hablar con el Chelsea para aclarar si cuentan con él de cara a la próxima temporada. Así lo informa el reputado periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, que asegura que Alonso "quiere volver a España y está dispuesto a fichar por el Barcelona".





Barcelona are just waiting for Chelsea board to open talks for Marcos Alonso. He's considered an important option, top of the list with 3 candidates for new left back. ???? #FCB



There's no problem on player side: Alonso wants to return to Spain and he's open to join Barça. ?? https://t.co/SBjzJErrPd