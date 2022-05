Así intentó el Barcelona fichar a Haaland y Adeyemi

Ambos jugadores eran el deseo de Laporta, sin embargo han optado por no atender las pretensiones culés

Ya se conoce el futuro de Haaland y Adeyemi, dos de los grandes nombres que figuraban en la lista de fichajes del FC Barcelona para la próxima temporada. Desde Can Barça deberán rastrear más el mercado para conseguir una plantilla competente para alegrar a su afición y olvidar la incertidumbre vivida en este último año.

Sin duda alguna, pesa más el no haber conseguido el fichaje del delantero noruego, debido al escaparate que tiene. Erling Haaland era el fichaje que cambiaría las esperanzas de los aficionados culés. Tras la marcha de Luis Suárez, el 'nueve' se habría quedado huérfano. Las cifras de la operación eran altas y las comisiones no estaban al alcance de la economía blaugrana.

Joan Laporta consiguió reunir en abril de 2021 a Mino Raiola y al padre de Haaland en Barcelona para que ambos conocieran los intereses del club con el delantero del Borussia Dortmund. Haaland tenía una cláusula de 75 millones y acababa contrato en 2023. El equipo alemán se vendería al mejor postor debido que o era eso o se marcharía al año siguiente gratis. El City lo ha conseguido por 60 millones. Aunque no ha sido por la cantidad, sino por la atracción de los colores por lo que el delantero ha preferido marcharse a Inglaterra, país en el que nació.

Con Xavi ya al mando, se lanzó una expedición en marzo de este año directamente a Alemania para que el delantero conociera de primera mano los deseos del entrenador de que viniese a Barcelona. El técnico catalán y Jordi Cruyff se marcharon del país germano sabiendo lo que había de por medio en toda operación que requiere una cuantía: dinero.

Con Adeyemi ya hubo un acercamiento hace unos años siendo el intento de director de la operación Patrick Kluivert, que se encontraba a los mandos de la dirección de la cantera en 2017. El RB Salzburgo le pidió al FC Barcelona 8 millones por el jugador, algo que el club de la ciudad condal como una cifra cara y desestimó su fichaje.

Sin embargo, lo siguió observando de cerca. El jugador alemán ya ha fichado por el Dortmund horas después de conocerse el futuro equipo de Haaland. Las cifras de la operación: 30 millones más de lo que le pidió en su tiempo el club austriaco al FC Barcelona. Adeyemi se ha decantado por la Bundesliga como escaparate para ir al Mundial de Catar con su selección.