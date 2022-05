De los informes positivos de Monchi al banquillo del Ajax

El que fuera segundo entrenador del Barça con Koeman se ha hecho con las riedas del Ajax

Alfred Schreuder, quien fuera segundo entrenador del FC Barcelona con Koeman en el banquillo culé y ahora fuera técnico del Brujas, será el encargado de sustituir a Erik Ten Hag en el banquillo del Ajax, tal y como ha confirmado el conjunto holandés.

La marcha de Ten Hag al Manchester United para hacerse cargo de los 'Diablos rojos' a partir de la próxima temporada ha propiciado el movimiento, ya oficial.

Será la segunda aventura en el conjunto 'ajacied' de Schreuder, que ya trabajó también como ayudante del propio Ten Hag desde enero de 2018 hasta 2019, consiguiendo el doblete y alcanznado las semifinales de la Champions League.

"Convertirme en el primer entrenador del Ajax es un honor y una gran oportunidad. También estoy emocionado de volver aquí, porque disfruté mucho el año y medio que trabajé en el Ajax. Deseo ganar títulos aquí en Ámsterdam, con un equipo que juega un fútbol atractivo. Con un buen equilibrio entre los mejores jugadores experimentados y grandes talentos. Pero primero quiero terminar la temporada con el Brujas con éxito. Quiero despedirme con un título, eso es muy importante para mí y haré todo lo posible para lograrlo", explicó Schreuder en sus primera palabras como nuevo entrenador del Ajax.

Alfred Schreuder es uno de los técnicos de moda en Europa, tras llegar al Brujas a mitad de temporada, luchando por el título en Bélgica.

Ayudante de Nagelsmann en el Hoffenheim y segundo de Koeman en el FC Barcelona, se trata de uno de los técnicos sobre los que Monchi y la dirección deportiva del Sevilla FC manejaba informes muy positivos, tal y como avanzó ESTADIO Deportivo días atrás.

Con el futuro de Julen Lopetegui en entredicho, no es descartable a día de hoy que el Sevilla FC tenga que acudir al mercado en busca de un entrenador el próximo verano, de ahí que la dirección deportiva sevillista lo tenga todo controlado. Schreuder, que ya se ha comprometido con el Ajax, como todos esperaban, ya no sería una opción, a pesar de su estrecha relación con su representante, quien también lleva al exsevillista Dabbur.

Unos informes que ahora, el Sevilla FC, seguirá completando con Schreuder como técnico de un Ajax que con una goleada en el Johan Cruyff Arena ante el Heerenveen se acaba de asegurar su trigésimo sexto título de Liga en los Países Bajos, tercero consecutivo.

