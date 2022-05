Las 15 conversaciones pendientes de Xavi y como podrían afectar algunas a Sevilla y Betis

El técnico del FC Barcelona afrontará en los próximos días el futuro de muchos de sus integrantes de la plantilla culé

El FC Barcelona ha certificado su segunda plaza en LaLiga, asegurándose su presencia en la Supercopa y dando por finalizada ya la temporada, con la última jornada de LaLiga aún por disputarse. El 'efecto Xavi Hernández' ha sido el esperado en 'Can Barça', aunque no ha llegado a tiempo para luchar por cotas mayores. De ahí que ahora sea el momento de resetear y analizar el futuro, siendo varios los expedientes abiertos en la plantilla.

Hasta 15 'patatas calientes' tiene Xavi entre sus manos, tal y como avanza As, amén de los cedidos Trincao, Pjanic y Álex Collado. Tres jugadores que volverá de sus cesiones a final de temporada y que, por tanto, también habrá que analizar cuál es futuro.

Hombres como Neto, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Luuk y Frenkie de Jong, Braithwaite, Adama, Riqui Puig, Dest, Alves, Depay, Dembélé, Sergi Roberto y Piqué son los futbolistas del vestuario culé con un futuro muy incierto, teniendo previsto Xavi hablar de manera individual con cada uno de ellos en las próximas fechas.

Unas conversaciones en las que el técnico culé le expondrá a cada uno de ellos su visión sobre el caso en particular, amén de los planes del FC Barcelona al respecto. Una maratón de entrevistas que Xavi espera abordar en unos diez días, dándolas por finalizada antes de que llegue junio.

El futuro de unos jugadores que, en ciertos casos, están muy vinculados con Sevilla FC y Betis. Obvio es el caso, por ejemplo, del neerlandés Luuk de Jong, cedido por los de Nervión hasta final de temporada. Su rendimiento es considerado en Can Barça como notable, valorándose también su profesionalidad cuando no le ha tocado jugar. Pese a ello, a día de hoy no se contempla ampliar su cesión o afrontar un traspaso, por lo que le tocará volver al Sevilla FC, con el que tiene un año más de contrato.

Otro exsevillista, Clement Lenglet, tampoco tiene mucho recorrido en los planes del Barça de Xavi. La llegada del danés Andreas Christensen le cierra, además, el paso. Con contrato hasta 2026 tras renovar hace dos años, se antoja una salida prioritaria en el Camp Nou. Dispone de un buen cartel y ha sido relacionado con el Sevilla FC en alguna ocasión de cara a un hipotético retorno. Todo dependerá de las exigencias económicas azulgranas y de los movimientos del próximo verano en el mercado.

En el caso del Betis, dos son los jugadores en la rampa de salida que tiene una relación muy estrecha con los verdiblancos. Se trata de Óscar Mingueza y de Riqui Puig, con los que ha habido contactos en mercados anteriores.

En el caso del defensa, no ha contado apenas en los planes de Xavi y se le buscará un traspaso. El canterano, además, está por la labor de cambiar de aires, con contrato hasta 2023. Su intención es seguir en LaLiga, habiendo estado en la órbita del Betis el pasado verano. Pese a ello, en el Benito Villamarín lo tendría complicado, arribando Luiz Felipe ( a falta de oficialidad) el próximo verano. Tendría que haber movimientos, antes, en forma de salida.

En el caso de Riqui Puig, el de Matadepera viene sonando para el Betis desde tiempos de Serra Ferrer al frente de la dirección deportiva. Con un año más de contrato, se le busca una salida en la que el conjunto culé se guarde un as en la manga. A sus 23 años se confía en él pese a su falta de oportunidades. Mercado, desde luego, no le faltará.