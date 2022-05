La reunión de Laporta con el Valencia y la irrisoria fórmula culé de ir a por Koundé

El presidente del FC Barcelona, ante los problemas económicos de su equipo y las limitaciones del Fair Play Financiero, ya ha comenzado a trabajar las fórmulas imaginativas con los distintos equipos, con Dest como principal moneda de cambio

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, comentó anoche en Catalunya Radio cómo fue su reunión con el presidente del Valencia CF, Anyl Murthy. "Hemos comido junto y hemos hablado de temas que pueden interesar a los dos clubes", explicó el mandamás azulgrana, quien no quiso dar detalles sobre los temas tratados ni se habló sobre el futuro de Gayà y Carlos Soler, que podrían abandonar Valencia este verano, al acabar contrato en 2023 y no haber renovado por el momento.

"No hablaré del contenido de la comida. Es cierto que son momentos en los que hay que tratar estos temas", apostilló el presidente de un FC Barcelona en una complicada situación económica al que el Fair Play Financiero le impide por el momento acometer unos traspasos de tal cuantía.

La intención del rector che, lógicamente, es la de deshacerse de ambos futbolistas a cambio de una buena operación que le permita no perder mucho dinero, pues en unos meses podrían irse libres y no dejar ni un sólo euro en las arcas de Mestalla.

Según apunta Radio Marca, el Valencia dispondría de una oferta del FC Barcelona por Carlos Soler, aunque no sería suficiente. Y es que ante la falta de recursos económicos, los rectores azulgranas estarían intentando mercadear con alguno de los 15 futbolistas con los que no cuenta Xavi Hernández y a los que hay que buscarle una salida. Sergiño Dest, quien no las tiene todas consigo en Can Barça, sería uno de los que más gusta en Mestalla.

Al igual que Dest, la citada fuente también apunta al gusto valencianista por Riqui Puig, habiendo sido ofrecido también un Braithwaite que convence menos en la capital del Turia.

En definitiva, una esperpéntica reunión en la que se habló de futuro y negocios, pero en la que siempre estuvo patente la falta de 'cash'. Y es que así están siendo por el momento los irrisorios movimientos en el mercado del conjunto culé, que tiene que despejar el vestuario antes de plantearse poder hacer un esfuerzo económico a la hora de reforzarlo.

Desde la entidad valencianista aseguran que el nombre de José Luis Gayà no estuvo encima de la mesa en la reunión aunque son conscientes de que es un jugador que le gusta al Barcelona porque en otros momentos ha preguntado por él.

Jules Koundé, el gran deseado por el FC Barcelona

En su búsqueda de un refuerzo para el centro de la defensa, Mundo Deportivo apunta que el sevillista Jules Koundé es el gran deseado. El joven central de 23 años, que ya estuvo cerca de abandonar la disciplina nervionense el pasado verano, es la primera opción para reforzar su retaguardia de un FC Barcelona que, sin embargo, no puede afrontar la operación.

La delicada situación económica de los culés y el Fair Play Financiero impiden al Barça plantearse afrontar las exigencias del Sevilla FC por Koundé, solicitando el curso pasado los 90 millones de euros que marca su cláusula.

Según la citada fuente, el Sevilla FC le habría prometido al zaguero dejarlo salir este verano si llega una buena oferta, una vez que el curso pasado lo retenieran, cuando el Chelsea no llegó a su cláusula. Monchi, además, ha avisado ya de que habrá ventas, de ahí que en Barcelona estén pensando en una irrisoria fórmula hibrida con dinero y jugadores que le sobran.

La intención de Laporta y los suyos es similar a la planteado al Valencia CF por Soler, habiendo hablado también de Sergiño Dest o de un posible retorno de Lenglet, que fichó en 2018 por el Barça procedente del Sevilla FC. El citado medio apunta que en Nervión verían con bueno ojos la opción de incluir a Dest, aunque no tanto la de hacer retornar a Lenglet.

Dest gusta a Monchi y los suyos desde que éste estaba en el Ajax y ven al lateral estadounidense como un recambio de entidad para Jesús Navas, que a sus 36 años ya empieza a flaquear.