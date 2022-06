No saben dónde colocar a Riqui Puig

El centrocampista, que no tiene hueco en el FC Barcelona, es relacionado por el Valencia, siendo petición expresa de Gattuso

Una vez acabada la temporada, el mercado de fichajes comienza a moverse para todos los equipos que se enfocan en conseguir a sus futbolistas deseados como principal objetivo. Aun así, tal y como está montado hoy en negocio, la primera tarea es dejar salir a jugadores para hacer hueco en las plantillas y crear margen salarial para permitir esas incorporaciones. Los señalados, por tanto, pasan a ser los descartes. De estos tiene bastantes el FC Barcelona, el cual, a través de su entrenador, Xavi Hernández, ya le dijo a Martin Braithwaite, Óscar Mingueza, Samuel Umtiti y Riqui Puig que se buscarán nuevo club de cara a la próxima temporada porque no tendría minutos ni oportunidades en la escuadra azulgrana.

Es Riqui Puig el que acapara más la atención en los últimos días en el FC Barcelona. Destinado a ser importante en la primera plantilla culé desde que era joven, el centrocampista no ha jugado prácticamente nada con ningún entrenador a pesar de la campaña propagandística que ha tenido a su favor. Ni Ernesto Valverde, ni Quique Setién, ni Ronald Koeman, ni ahora Xavi Hernández han confiado en sus cualidades ni en su fútbol. A sus 22 años, Riqui Puig está mas cerca de ser más una eterna promesa que de ser un futbolista de garantías, puesto que demostrar no ha demostrado nada. Por ello, no deja de sorprender que se relacione al de Matadepera con nuevos conjuntos de LaLiga.

El último que ha sido vinculado a Riqui Puig es el Valencia CF. Según publica SPORT, medio de comunicación catalán, Gennaro Gattuso, el cual apunta a convertirse en nuevo entrenador de la escuadra de Mestalla en sustitución de José Bordalás, que aún no ha recibido comunicación sobre esto, ha pedido que Riqui Puig sea uno de los primeros fichajes para su nuevo proyecto en el conjunto valenciano. El FC Barcelona le busca una salida en forma de traspaso, puesto que Riqui Puig acaba contrato en junio de 2023 y este verano es el último que el FC Barcelona puede recaudar algo de dinero. Se valora también la cesión, pero como solución de urgencia y conllevaría una prórroga del contrato del canterano por un año.

Por otro lado, esta misma fuente asegura que hay varios equipos de LaLiga que también han preguntado por Riqui Puig más allá del Valencia CF. El centrocampista sonó hace poco para el RC Celta para relevar a Denis Suárez y también hace más tiempo con un Real Betis Balompié que no valoró de forma seria la incorporación de un futbolista con más publicidad que rendimiento real.