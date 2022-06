Müller se acuerda del caso Ribéry y lo compara con Lewandowski y el Barça

El alemán quiere al polaco la temporada que viene en el Bayern y espera continuar haciendo goles junto al delantero

Robert Lewandowski quiere cambiar de aires, así lo demostró en rueda de prensa y parece que el FC Barcelona es uno de los pocos interesado en el polaco. Cartel no le falta, ni mucho menos. Su compañero de equipo, Thomas Müller, quiere que el delantero se quede más tiempo en el Bayern, acordándose también de la posible venta de Ribéry en 2009.

El '13' de la selección alemana y compañero de equipo de Lewandowski ha hablado sobre la situación del delantero en la revista Kicker. El mediapunta tiene clara su postura a la hora de opinar sobre el futuro del delantero: "Deseo que quien ha sido mi socio ofensivo durante años siga".

Müller quiso acordarse de lo que le pasó a Ribéry con su posible fichaje por el Real Madrid. "Estamos en la pausa de verano y es una época en la que hemos vivido muchas cosas. Recuerdo el deseo de Franck Ribery de irse al Real Madrid", decía el atacante alemán. Todo el mundo conoce el final de Ribéry con el Bayern.

Sobre su relación con Lewandowski ha dicho que podría acabar. "Nuestra relación en el campo es conocida. Pero, naturalmente, el negocio es de tal manera que esto puede cambiar. En general hay algo clave: el club es más importante que nosotros los jugadores", decía el futbolista.

Lewandowski ha dejado claro que quiere abandonar al conjunto de Múnich. Tal vez sea por el posible interés del Bayern en Haaland hace unos meses, algo que podría no haber gustado al polaco. Finalmente el exfutbolista del Dortmund ha firmado con el Manchester City de Pep Guardiola.

El delantero, ex del Borussia Dortmund ha declarado en alguna que otra ocasión que la entidad bávara no se ha preocupado lo suficiente por renovarlo. Asegura que no recibió ninguna oferta; mientras que el club, ha dicho todo lo contrario, que sí presentó una oferta de renovación.

El futuro de Lewandowski va a ser un culebrón durante este verano. El Barcelona lo quiere, no cabe duda, pero Tebas ha advertido al Barça de que no puede permitirse económicamente el fichaje. El club azulgrana está intentando ir cuadrando cuentas para poder completar este mercado una plantillo competente.