Sin límite... pero apretando por Di María

El FC Barcelona tiene el "sí" del argentino al que también desea la Juventus

Ángel Di María es uno de los agentes libres más apetecibles en este mercado de fichajes. A pesar de cumplir 34 años, el talentoso argentino tiene decido continuar su carrera en Europa, tras acabar contrato en el Paris Saint-Germain, con el objetivo de llegar lo mejor preparado posible al Mundial de Qatar que se disputa entre noviembre y diciembre de este año 2022, el cual será su última oportunidad para ganar la Copa del Mundo con Argentina. Por ese motivo, Di María quiere seguir jugando al máximo nivel y está entre dos opciones: la Juventus, que lleva más de dos meses intentándolo convencer, y el FC Barcelona, que a pesar de sus problemas económicos, ha emergido como una opción real para que el de Rosario prosiga su carrera deportiva.

La dirección deportiva del FC Barcelona, liderada por Jordi Cruyff, y los representantes de Ángel Di María, que son Jorge Mendes y Gestifute, ya han mantenido contactos para encauzar la operación. Desde el club catalán se ve con muy buenos ojos la incorporación del argentino ya que se cree que puede dar polivalencia, experiencia y rendimiento inmediato. Tal es así, que según Matteo Moretto, periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes, Ángel Di María ya ha dado su "sí" al FC Barcelona que ahora tendría que hacer los movimientos oportunos, nada sencillos por otro lado porque la entidad culé no cuenta ni con espacio ni con limite salarial concedido por LaLiga, que le permitan acoger a un futbolista que no tiene un caché ni un salario bajos, a priori.

Por su parte, la Juventus no se esperaba este movimiento pues ahora corre el riesgo de perder a un jugador por el que llevaban seis meses negociando y era prioritario dentro de la planificación que estaban realizando.

Ángel Di María es libre para elegir su nuevo destino después de que el PSG decidera no renovarlo. Decisión que no le agradó en nada a El Fideo, tal y como explicó a los compañeros de TyC Sports, canal de televisión de Argentina.

"Con mucho gusto me hubiera quedado en París, ya se lo había comunicado al club. Me dolió un poco irme así, sobre todo el último partido. Teníamos un equipo capaz de ganarlo todo y la afición esperaba más".

Además, Di María afirmó que se quedará en Europa, en un gran club de una liga potente, para preparar el Mundial de Qatar, el cual quiere ganar con Argentina. "No quiero volver a Argentina ahora, quiero quedarme en Europa y luego jugar el Mundial".