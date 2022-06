El Barça se cansa de Dembélé y Pochettino lo 'ficha' para el PSG

El argentino, que no sabe si continuará al frente del conjunto parisino, reconoce que es un fichaje propicio para el PSG

El FC Barcelona se ha cansado de Dembélé. El delantero francés acaba contrato el próximo 30 de junio y hoy por hoy podría decirse que ya es historia en el Camp Nou. Así, al menos, lo entienden en el seno de la entidad azulgrana, donde descartan futuros encuentros con el agente del futbolista, Moussa Sissoko, después de que no se hayan conseguido asentar las bases de un futuro acuerdo en las últimas conversaciones. El 1 de julio quedará oficialmente libre, aunque puede negociar con clubes desde el pasado enero.

Mateu Alemany, director del Área de Fútbol del FC Barcelona, se ha cansado de esperar una respuesta y no está previsto que haya ningún otro encuentro. La insistencia de Xavi Hernández por conseguir retenerlo ha sido lo que ha empujado a la entidad a ir más allá, una vez que hace tiempo ya detectaran que el negocio no iba a ningún lado.

Lógicamente, la salida de Dembélé al mercado es una oportunidad que los grandes de Europa quieren aprovechar. Entre ellos un PSG con el que, según ciertas fuentes, ya habría adquirido un preacuerdo en su momento. El Chelsea, en manos de su nuevo propietario y con posibilidad ya de ejercer movimientos, es otro de los clubes que está en la pelea.

Al respecto se ha referido el todavía entrenador del PSG Mauricio Pochettino, quien también ha sido cuestionado sobre la posibilidad de haber entrenado al Barça antes de la llegada de Xavi. "Ni mis hijos ni mi mujer me habrían dejado, y tengo unos lazos tan fuertes con el Espanyol que sería imposible", aseguraba Pochettino, quien repitió por enésima vez que nunca va a entrenar al FC Barcelona. "No quiero ser demagógico, pero el Barça tiene tantas opciones de encontrar figuras que se asocien a la idiosincrasia del barcelonismo que creo que yo no tengo nada que ver con las ideas del club. Yo soy perico y mis ideas son las del Espanyol"

Sin salir de Barcelona, Pochettino confirmó de manera velada que Ousmane Dembélé por el PSG: "Es francés, la situación es propicia, puede ficharlo cualquier club grande... es un gran jugador que ha explotado esta temporada, tiene una gran calidad y por su perfil el PSG podría estar interesado, pero no digo que esté en el agenda".

"Yo conozco a Bartomeu desde hace muchos años porque llevábamos a los niños a la misma escuela, no estaba ni en la directiva del Barça. Después me he encontrado con él en el Turó Park, en Sarrià, y con Ramon Planes también... es normal que me asocien a estas cosas pero nunca tuve la opción de ser entrenador del Barça", añadió el argentino sobre los rumores recientes que le situaban en el banquillo del Camp Nou con la anterior directiva culé.

Por último, calificó de manera "muy positiva" la temporada de Leo Messi en el PSG, pese a las irregulares sensaciones y a las críticas que ha recibido el siete veces Balón de Oro, de quien ha dicho que "no debe adaptarse al equipo, sino al contrario, el equipo debe adaptarse a él".