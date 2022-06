El Barcelona pone a Dani Alves en el mercado, que quiere un equipo para llegar como un tiro al Mundial

Según avanzan varios medios de comunicación, el club culé no le ofrecerá la renovación y el brasileño se convertirá en agente libre

El futuro de Dani Alves en el FC Barcelona pende de un hilo. El mítico brasileño puede tener sus días contados en el club azulgrana, puesto que la dirección deportiva estaría planificando la plantilla de cara a la próxima temporada sin el lateral derecho. Así lo asegura la Cadena SER en Cataluña, a través del periodista Sique Rodríguez, que informa de que el FC Barcelona no contempla presentarle a Dani Alves una propuesta de renovación de contrato para el curso futbolístico 2022/2023. Un movimiento que convertiría al brasileño en uno de los agentes libres más deseados en este mismo mercado de fichajes que todavía no se ha abierto.



Dani Alves, quien se encuentra actualmente de vacaciones, desconectando y recuperando energías, esperaba tener una conversación con Xavi Hernández, entrenador del equipo culé, para conocer cuál sería su futuro en el FC Barcelona, pero ahora se ha filtrado de que no seguiría debido a que la secretaría técnica, que lidera Jordi Cruyff, prioriza la incorporación de César Azpilicueta, que está en negociaciones para quedar libre de su vinculación con el Chelsea, por encima de la suya y que sólo le abriría la puerta en caso de que se le encuentre equipo a Sergiño Dest, quien está en la rampa de salida, después no dar el nivel que se esperaba de él cuando se le fichó procedente del Ajax de Ámsterdam.



Dani Alves tiene como objetivo llegar bien preparado al Mundial de Qatar que, en principio, disputará con Brasil, puesto que a pesar de su avanzada edad, 39 años, para el profesionalismo está siendo convocado por su combinado nacional para los últimos partidos. Por este motivo, Dani Alves quiere continuar jugando al máximo nivel y tiene la intención de seguir ligado al FC Barcelona con el que pretende firmar por un año más al menos.



El lateral diestro brasileño hizo durante el anterior mercado de invierno un esfuerzo económico muy grande para volver a vestir la camiseta del FC Barcelona durante seis meses para ayudar en la reconstrucción de un equipo que estaba pasándolo mal y ahora también estaría dispuesto a hacerlo según avanza SPORT.



Si se dan estos movimientos, el fichaje de César Azpilicueta y la no salida de Sergiño Dest, Dani Alves tendría que buscarse equipo para alcanzar una buena forma física para llegar bien preparado al Mundial de Qatar, que se disputa entre noviembre y diciembre de este año, el cual quiere ganar con Brasil, puesto es uno de los pocos títulos que le faltan en su más que extenso palmarés.