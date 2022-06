La opción culé de Gündogan

El alemán quiere jugar en el Barça junto a Lewandowski

No hay liquidez en las arcas, pero al FC Barcelona no dejan de aparecerle 'cracks' que quieren vestir de azulgrana la próxima temporada. Así, según publica Bild, Robert Lewandowski no es el único que tiene el sueño de vestir como culé el próximo curso, sino que también quiere hacerlo el centrocampista del Manchester City Ilkay Gündogan.

A sus 31 años, Gündogan acaba contrato con el City en 2023. No tiene clara su renovación, manejando varias ofertas sobre la mesa. Eso sí, su prioridad es jugar en el Barcelona, donde podría compartir vestuario con Lewandowski, con quien ya lo hizo en el Borussia Dortmund.

A su edad, Gündogan ya ha rendido a un gran nivel en la Premier, aunque Guardiola no le ha dado el estatus que el futbolista considera que merece, de ahí que el tema de su renovación esté en el aire.

Según informa Mundo Deportivo, el FC Barcelona habría contactado con el entorno del jugador para sondear la posibilidad. El futbolista tiene la palabra del City de que lo dejaría salir con cierta facilidad, a cambio de no demasiado dinero. Un factor que juega a favor de Laporta y las mermadas arcas del FC Barcelona.

En Italia, la Juventus también está pendiente de Gündogan, mientras que el Arsenal es otra opción que maneja en la Premier. El valor de mercado de Gündogan (según Transfermarkt) es de 35 millones de euros, una cantidad considerable. Pese a las faciliades del City para dejarlo salir, no se antoja una operación especialmente barata.