Laporta no se corta y hace balance: "Gavi, Dembélé, Lewandowski..."

El presidente del Barça analiza la situación actual en su encuentro con las peñas en Mieres (Asturias)

El Barça es el club que más se está moviendo en este arranque de mercado. Entre que tiene que recortar 150 millones en sueldos, vender muy caro para poder invertir una tercera parte y que está apuntando muy alto, no hay operación que no se mueva y que no esté él por medio.

Esta misma semana ha cerrado la marcha de Ferran Jutglá al Brujas y la renovación de Sergi Roberto. Pero aún tiene pendientes las renovaciones de Dembélé, Gavi o Nico, aparte de negociaciones de bajada de sueldos y fichajes como el de Lewandowski, en el que más se han centrado en estas primeras semanas de postemporada.

El presidente blaugrana, Joan Laporta, que no suele ocultar nada, hacía balance de cómo está la situación del Barça en este momento justo antes de participar en el III encuentro de la Federación de Peñas de Asturias y Cantabria, en Mieres (Asturias). Y en este sentido, se mostraba optimista de que Gavi continúe ligado al club blaugrana, mientras que era pesimista con Dembélé.

"Somos optimista porque queremos que Gavi continúe en el Barça. Quiere continuar, es de la cantera y nos ilusiona mucho que siga. El jugador y su representante (Iván de la Peña), al que conocemos, quieren también seguir en el Barça. Estamos a punto de llegar a un acuerdo", aseguraba el presidente blaugrana, quien mandaba otro aviso a Dembélé: "Ousmane tenía una propuesta nuestra de continuidad y en principio no tenemos noticias de que la haya aceptado. No tenemos respuesta por su parte".

Sobre fichajes fue más cauto. En especial, después de haber filtrado la posibilidad de fichar a Haaland, entre otros, y después desdecirse. O señalar que Mbappé pedía un fijo de 50 millones, que tuvo contestación desde Francia. En este sentido, sobre la posibilidad de fichar a Robert Lewandoski, Laporta no quiso entrar en detalles. "No voy a comentar nada porque es jugador del Bayern y sería una falta de respeto hacia ellos", aseguró sobre el delantero polaco.

Aunque, como reconocía, ahora mismo la prioridad es cerrar unos acuerdos que darán un respiro al club y le permitirán entrar en el mercado.

"Estamos trabajando para sanear la economía del Barça. Si los socios y socias compromisarios, el próximo jueves en la Asamblea, nos lo aprueban, tendremos buenas noticias y sanearemos la economía antes de lo previsto. Podremos, entre otras cosas, potenciar a los equipos profesionales y tener cierta normalidad. Llegamos hace un año, el club estaba en una situación terminal, hemos reestructurado la deuda, hemos ahorrado los costes financieros, hemos controlado los gastos, hemos ido aumentando los ingresos. A la vez hemos gestionado la financiación del Espai Barça, proyecto estrella que nos ayudará a crecer en cuanto a los ingresos del club y patrimonialmente. Estamos centrados en sanear la economía. También estamos preparados en el caso que haya que vender a algún jugador importante", concluía.