Un viejo amigo del Sevilla quiere unir a Lenglet y a Alexis Sánchez

El central francés no entra en los planes del FC Barcelona y el delantero chileno busca una salida del Inter.

Activadas las ya famosas 'palancas' económicas que le pueden permitir fichar a los futbolistas que quiere de cara a la próxima temporada, el FC Barcelona tiene un frente abierto importante aún con las salidas, que tienen que darse para dejar hueco para los deseados Robert Lewandowski, Bernando Silva o Jules Koundé que hoy ha filtrado la prensa deportiva más cercana a la entidad catalana. Precisamente, un ex central del Sevilla FC, Clément Lenglet, es uno de los nombres que cobrado notoriedad en las últimas horas, puesto que al no entrar en los planes de Xavi Hernández, entrenador azulgrana, está en el mercado de fichajes, donde otro antiguo integrante del Sevilla FC le ha echado el ojo para incorporarlo a su proyecto. Ese no es otro que el ex entrenador sevillista, Jorge Sampaoli, actual inquilino del banquillo del Olympique de Marsella de la Ligue 1 de Francia.

El Olympique de Marsella ha mostrando su interés al FC Barcelona, pujando y peleando fuerte, para hacerse con los servicios futbolísticos de Clément Lenglet. Según avanza Sport, medio de comunicación catalán a través de su periodista Lluis Miguelsanz, los dos clubes están tanteando una cesión, a priori, sin opción a compra debido al alto salario que tiene el defensor galo, al cual quiere añadir Jorge Sampaoli a su equipo para afrontar con garantías la próxima edición de la UEFA Champions League, a la que se clasificó.

Clément Lenglet sabe que tendrá muy difícil jugar esta temporada, tal y como le ocurrió durante la pasada desde que llegara Xavi Hernández al banquillo culé, y necesita salir a otro equipo para tener minutos para contar con opciones de ser convocado para disputar el Mundial de Qatar 2022 con Francia. Aun así, el Olympique de Marsella no es el único equipo que tiene Lenglet sobre la mesa, ya que también está siendo movido por el escaparate de la Premier League.

Clément Lenglet llegó al FC Barcelona procedente del Sevilla FC en verano de 2018 por cerca de 36 millones de euros, teniendo contrato aún con la escuadra culé hasta el verano de 2026 tras renovar su vinculación laboral en octubre de 2020.

Jorge Sampaoli también quiere a Alexis Sánchez para el Olympique de Marsella

Jorge Sampaoli, entrenador del Olympique de Marsella, también quiere a Alexis Sánchez, quien ha sido vinculado con el Sevilla FC recientemente, para su equipo de UEFA Champions League.

Según informó TNT Sports, Alexis Sánchez es objeto de deseo del ex técnico del Sevilla FC, pero que las conversaciones están algo estancadas hasta que el 'Niño Maravilla' encuentre una solución para salir del Inter de Milán, que no cuenta con él. Además, existe la barrera del sueldo del chileno, que se eleva ahora a los 7 millones de euros, exigiendo Alexis Sánchez a su nuevo club 5 'kilos', tal y como informó hace poco Tuttosport, lo que supera los emolumentos del jugador marsellés mejor pagado: Arkadiusz Milik, que gana 4,7 millones de euros.