El supuesto preacuerdo de De Jong en México y la solución a su (hipotético) problema

Tras su negativa a ir a México, desde el país azteca amenazan con la posibilidad de ir a la FIFA; la solución sería mucho más sencilla

La negativa de Luuk de Jong a recalar en México ha frenado en seco las negociaciones entre el Sevilla FC y el Toluca para que el delantero acabara recalando en el fútbol azteca este verano. Con todo prácticamente cerrado entre los clubes a cambio de unos cinco millones de euros, sólo faltaba convencer al ariete, quien vería incrementado su caché para acabar cruzando el charco y abandonando el 'Viejo Continente'.

Sin embargo, cobrar más de los dos millones de euros netos que, aproximadamente, percibe como sevillista no se antojan una razón suficiente como para que De Jong dé ese paso atrás en lo deportivo. Tras su año de cesión en el FC Barcelona, donde finalmente ha dado un nivel más que aceptable, el neerlandés se resiste y desea seguir en Europa, donde entiende que aún tiene nivel. De ello depende, también, su participación en el próximo Mundial de Qatar.

Una situación muy similar a la del pasado mes de enero, cuando De Jong rechazó romper su cesión con el FC Barcelona para recalar en el Cádiz CF, dispuesto a hacerse con su préstamo hasta final de temporada.

En México, donde ya contaban con su incorporación al club 'choricero' están que trinan, de ahí que según publicaban diversos medios y señalaba la TV Azteca, el Toluca mexicano estaría dispuesto a ir a la FIFA para tomar medidas y recurrir en base a un supuesto documento que tendrían firmado por el jugador. Algo así como un precontrato con De Jong o algún representante legal en México al que el Toluca se aferraría ante la negativa.

Según el reglamento FIFA, llegado al caso, podría existir una sanción económica contra el futbolista: "La parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización, salvo que no se estipule lo contrario en el contrato. Estos criterios deberán incluir, en particular, la remuneración y otros beneficios que se adeuden conforme al vínculo vigente, el tiempo restante y las cuotas o gastos desembolsados por el club". Y al ser, en este caso, el jugador el que la rompería, también habría una sanción deportiva: "Deberán imponerse sanciones deportivas a un jugador que rescinda su contrato. Consistirá en una restricción de cuatro meses en su elegibilidad para jugar en cualquier partido oficial. En caso de circunstancias agravantes, la restricción será de seis meses. Deberán surtir efecto a partir del comienzo de la temporada".

Pese a ello, no existe certeza de que el supuesto documento exista. Al menos, así lo aclaraban el presidente del Toluca, Francisco Suinaga y su técnico, Nacho Ambriz. "Estamos en conversaciones. Por el momento no tenemos nada concreto", decía el primero, mientras que el segundo era mucho más concreto: "Sí se han tocado puertas, pero es una mentira. Honestamente, no hay contratos firmados; no ha habido arreglos con ninguno".



La solución para De Jong sería mucho más sencilla

En cualquier caso, de haber existido dicho preacuerdo. La solución habría sido mucho más sencilla que lo que muchos, en México, aventuraban. Y es que este tipo de preacuerdos en el mundo del fútbol está mucho más a la orden del día de lo que muchos se creen. De hecho, es una práctica habitual firmar preacuerdos, y tampoco es nada extraño romperlos. Tanto, que habitualmente siempre incluyen una cláusula que marca las condiciones o indemnizaciones por las que podría romperse a cambio de una cantidad económica de mayor o menos entidad. O incluso gratis, si se dan ciertas circunstancias.

En el supuesto de que ese documento existiera, tal y como comentan a ESTADIO Deportivo expertos en el mercado de fichajes, lo lógico y habitual es que De Jong hubiera incluido alguna cláusula por la que este preacuerdo se rompía si llegaba algún otro club europeo que le pagaba lo mismo. O a cambio de una pequeña cantidad. Esa cuantía, generalmente, siempre corre a cargo del nuevo club comprador, como un gasto más de la operación que están dispuestos a afrontar.

Es decir, que el citado problema en México, dado el caso, no sería problema como tal. Aún menos si, como apuntan algunos nombres propios del Tolucha, ni siquiera existe tal documento, por lo que De Jong no tendría ningún tipo de inconveniente para seguir tratando su futuro y seguir esperando el destino más interesante para él. Mucho más inconvenientes, eso sí, tendría el Sevilla FC, que espera resolver su futuro cuanto antes para, así, poder ahorrarse su ficha y, a ser posible, sacar algo por su traspaso.