Una llamada para solucionar el 'problema Lenglet' con el Sevilla FC pendiente

El central francés, que tiene contrato hasta el verano de 2026 con el FC Barcelona, no entra en los planes de Xavi Hernández

El FC Barcelona sigue buscando las soluciones para todo los problemas que tiene a la hora de configurar su plantilla de cara a la próxima temporada que viene en la que quiere volver a luchar por ganar los grandes títulos, ya sea LaLiga o la UEFA Champions League. Xavi Hernández, entrenador azulgrana, ha sido exigente con Mateu Alemany y Jordi Cruyff, director general y deportivo de la entidad catalana respectivamente, en materia de fichajes y también con las salidas, pues no desea tener excedentes que lo compliquen el correcto funcionamiento de su equipo durante el curso. Por ello, uno de los futbolistas que están en la rampa de salida es Clément Lenglet, quien se ha convertido en un problema, muy caro, para un Barça que ya no sabe qué hacer con el central galo por el que llegan ofertas que no se acaban de concretar, siendo la última la del Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra.

El Tottenham Hotspur ha iniciado contactos con el FC Barcelona para pedir una cesión de Clément Lenglet que no entra en los planes deportivos de un Xavi Hernández que cuenta con en la demarcación de central con Ronald Araújo, Gerard Piqué, Eric García y Andreas Christensen, que firmará como agente libre procedente del Chelsea si nada se rompe a última hora. Por ello, el ex del Sevilla FC no tiene sitio en la escuadra arraigada en el estadio Camp Nou, que aún así no ve la propuesta con buenos ojos pues según ESPN, la misma fuente que ha avanzado el interés del equipo de Londres por el galo, el FC Barcelona prefiere un traspaso para solventar su delicada situación financiera.

A pesar de ello, el FC Barcelona estaría abierto a una cesión para aliviar su masa salarial y poder cumplir así las exigencias de LaLiga. Dicha información indica que el Tottenham Hotspur estaría dispuesto a asumir buena parte de la ficha que tiene el francés.

No es el único interés con el que cuenta Clément Lenglet, ya que en las últimas horas apuntan en Italia que la Juventus lo estaría monitoreando en caso de que Matthijs De Ligt se marche de la escuadra de Piamonte.

Del problema de Clément Lenglet tiene que estar muy atento el Sevilla FC, puesto que en caso de traspaso, opción remota por el momento, el cuadro de Nervión puede obtener un beneficio por el mecanismo de solidaridad FIFA, por cual cual los clubes formadores del futbolista, en los que estuvo entre los 12 y 23 años, Lenglet fue sevillista de los 21 a los 23, reciben un porcentaje total del hipotético traspaso que se produzca.

Con ello, no parece probable que el FC Barcelona traspase a Clément Lenglet, quien a sus 27 años todavía tiene contrato con el FC Barcelona hasta el verano de 2026.