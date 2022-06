"Me criticaron, pero ha demostrado ser útil"

Nueva defensa a Luuk de Jong, quien regresa a un Sevilla, que le busca nuevo club, después de su cesión al FC Barcelona

El futuro de Luuk de Jong es uno de los problemas que tiene que resolver el Sevilla FC y su director deportivo, Monchi, después de que el delantero neerlandés acabe su etapa en calidad de cedido en el FC Barcelona, en donde ha vivido un tobogán de emociones ya que por momentos ha sido importante y en otros ha sido condenado al ostracismo.

Ha sido su gran valedor, quien lo pidió y lo fichó para el FC Barcelona, Ronald Koeman, quien ha tomado la palabra para defender a Luuk de Jong y, de paso, argumentar el acierto que fue su fichaje, puesto que sus goles han permitido que el equipo azulgrana haya sido segundo en LaLiga y haya conseguido la clasificación para disputar la próxima edición de UEFA Champions League.

"Perdimos a Griezmann, y he ayudado al club. Porque podía decir que nos lo quedábamos. Pero era mucho dinero. Nunca pensé en mí mismo. Había hablado con Luuk unas semanas antes, no para ser titular. Tiene calidad en ciertos aspectos. Me criticaron. Pero demostró ser muy útil al Barcelona", argumentó Ronald Koeman en una entrevista en Esports 3, más concretamente en el programa Vaques sagrades.

A pesar de sus 7 goles en menos de 1.000 minutos, el FC Barcelona no ejercerá la opción de compra que tiene por Luuk de Jong, que volverá al Sevilla FC, con quien tiene contrato hasta el verano de 2023, pero donde no tiene hueco. Por ello, le busca un nuevo equipo para sacarle algún rédito económico. La esperanza estuvo en colocarlo en el Toluca de México, pero la opción se cayó, estando ahora al acecho un PSV Eindhoven que ya juega sus cartas para ficharlo al menor coste posible a sabiendas de que el futbolista desea volver a su casa.

Luuk de Jong, un rechazo a Toluca y con el PSV en el horizonte

El Sevilla FC busca una salida para Luuk de Jong, quien acaba contrato en el verano de 2023 con la entidad de Nervión, el PSV Eindhoven se marca su regreso al Philips Stadium como máxima prioridad y, desde Turquía, el Besiktas se ofrece a dar vida a la subasta y elevar el precio del delantero neerlandés, tentado también por aventuras algo más exóticas. Todas ellas son informaciones del verano de 2021 que han resucitado en las últimas semanas. Todas ellas de plena credibilidad, pero con el denominador común de venir de nuevo con más ruido que nueces.

Con ello, es el PSV quien tiene la mano en esta partida, puesto que Ruud Van Nistelrooy, quien es el entrenador de la escuadra neerlandesa, ya ha revelado, en ESPN, que trata de convencer a Luuk de Jong para que regrese. "Estamos en constante contacto con Luuk y de él dependerá principalmente que vuelva a Eindhoven. Que quede claro que la puerta siempre estará abierta para él y que creemos en sus capacidades".