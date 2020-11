El Cádiz certifica su mejor comienzo liguero visitante con cuatro triunfos

El Cádiz ha certificado el mejor comienzo liguero de su historia fuera de casa, al enlazar un pleno de cuatro triunfos seguidos, el más reciente el logrado la pasada jornada en el estadio Ipurúa ante el Éibar (0-2).



Anteriormente, el conjunto que entrena Álvaro Cervera había ganado lejos del Ramón de Carranza al Huesca (0-2) en el El Alcoraz en el primer encuentro a domicilio, en el San Mamés ante el Athletic de Bilbao (0-1) y en el Alfredo Di Stéfano contra el Real Madrid (0-1), consiguiendo hasta ahora ese pleno de victorias como visitante en el comienzo de la temporada en Primera División.



Un dato que da mayor mérito a esta estadística es que los gaditanos no han encajado ningún gol en estos cuatro partidos, incluida la visita al actual campeón de LaLiga, un Real Madrid que no pudo con un recién ascendido que realiza un gran inicio de temporada pese a no conocer todavía la victoria en su casa.



El Cádiz, que es cuarto clasificado con 14 puntos, ha logrado doce como visitante y sólo dos jugando como local en el Carranza, donde aún no ha ganado.



En su estadio, el Cádiz ha sumado dos derrotas, ante Osasuna (0-2) y Sevilla (1-3), y dos empates, frente el Granada (1-1) y el Villarreal (0-0).



El mejor inicio del Cádiz a domicilio hasta ahora se había producido en la temporada 1987-88, con el uruguayo Víctor Espárrago en el banquillo, cuando los gaditanos ganaron en sus tres primeros desplazamientos: al Sabadell (0-1), Mallorca (1-4) y Logroñés (1-2).



El próximo compromiso del Cádiz volverá a ser fuera de casa, el sábado en el estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid.