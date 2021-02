Vizcaíno, el morbo de ganar al Betis y un Sevilla "en plena disposición de ganar LaLiga"

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, espera al Real Betis este fin de semana después de que su equipo lograra arrancar un punto de oro en el Camp Nou. El que fuera dirigente del Sevilla F.C., y abonado, percibe que se va perdiendo "el morbo de que un presidente del Cádiz, que es sevillista, le gane al Betis", porque después del "aquel sonado 3-5 en Copa" ya han pasado muchas cosas.

Además, Vizcaíno ve al Sevilla, por muchos motivos, "en plena disposición de ganar LaLiga", así como logrando eliminando al Dortmund en Champions y al Barça en la Copa. Así lo ha manifestado en los micrófonos de Deportes COPE Sevilla, en los que se ha referido a cómo llega el Cádiz a este partido ante un Betis al que ve "peleando por Europa", al objetivo del conjunto amarillo, y a si se ve como presidente de la Liga de Fútbol Profesional o del Sevilla F.C., entre otros asuntos.

Cree que el Sevilla puede ganar LaLiga

El Sevilla ha llegado a donde ha llegado porque hubo una persona que empezó a pensar a lo grande, y la virtud de Pepe y de este Monchi es creerte que el Sevilla no tiene límites. Pero no es sólo la fanfarronería, que podía sonar en algún momento a lo que decía Del Nido. Sino por la realidad de que el Sevilla está hoy está en plena disposición de ganar un campeonato por los números que tiene, por el fútbol que hace, por creer en un proyecto, porque ha confiado en un entrenador en las buenas y en las malas y porque también van todos a una que también es importante para conseguir un objetivo. Como soñar es gratis, recordad que cuando conseguimos el primer título después de cincuenta y tantos años dijimos que lo mejor estaba por llegar, que los sueños se cumplían y hay que seguir con ese espíritu.

Más difícil que el Sevilla gane LaLiga a que el Betis logre entrar en Europa

El Sevilla tiene más complicado ganar la Liga a que el Betis entrar en Europa. Ha hecho una buena racha, Betis ha consolidado el modelo de Pellegrini y lo va a pelear seguro porque tiene ahí el objetivo.

Cree que el Sevilla va a eliminar al Dortmund en Champions y al Barça en la Copa

Va a tener opciones en Alemania. Los partidos ahora son neutrales. Las mismas opciones que tuvo el Dortmund en la ida las tendrá el Sevilla fuera. La peleará seguro. La vuelta con el Barça la peleará también. Un 2-0 es un malísimo resultado, se necesita hacer el partido perfecto para pasar. Creo que va a pasar las dos eliminatorias.

El morbo de ganar al Betis

Siempre está la guasa de los amigos, nuestra guasa de Sevilla que no se puede perder. Hemos jugado ya muchas veces contra el Betis desde aquel famoso 3-5 en Copa, después de haber perdido en el Carranza, perdimos esta temporada allí también... Se va ya perdiendo ese morbo de que un sevillista presidente del Cádiz le gane al Betis. Yo lo único que quiero es que gane mi equipo el Cádiz. Al Betis le deseo lo mejor a partir del lunes. Me llevo muy bien con su presidente y con su vicepresidente. Están trabajando bien y los frutos a su trabajo llegarán. Le deseo toda la suerte del mundo a partir del lunes que viene.

El potencial del Betis y las virtudes del Cádiz

El Betis tiene mejor plantilla que nosotros, está consolidado en Primera división, pero nosotros peleamos y tendremos opciones, que pueden ser las de ganar el partido. Tenemos jugadores que pueden determinar los partidos en cualquier momento, Álvaro Negredo entre otros. Será un partido de poder a poder. Ellos están bien y nosotros volvemos a ser lo que somos y jugamos en casa. Aunque sin público, debe ser un plus a favor del que juega en casa. Vamos a soñar con obtener el mejor resultado posible.

Las desconexiones del Cádiz le cuestan goleadas

El 99% de los cadistas firmaríamos estar donde estamos, a cuatro puntos de la salvación y dando una buena imagen. La desconexión en un partido en Primera división explica que te metan cuatro. Lo que hay que hacer es seguir trabajando de esta manera para lograr el objetivo, que es salvarnos. No olvidemos que el Sevilla del 2002-2003 también tenía como objetivo salvarse, así que sabemos de lo que hablamos

El objetivo, salvar al Cádiz esta temporada y seguir creciendo

MI plan estratégico se limita a salvar esta temporada. Si lo logramos, el año que viene daremos un paso adelante porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Tenemos que crecer en consolidarnos en Primera división. El trabajo del dirigente consiste en no dormirse, en pensar cómo hacerlo, aunque la estadística no te dé la razón.



No le gustaría ser presidente de La Liga de Fútbol Profesional

Permíteme la chulería, para atrás en la vida no me gusta ir. Siendo lo que fui en el Sevilla con mi amigo José María (Del Nido) y siendo lo que soy ahora en el Cádiz no tengo apetencia de ningún tipo para un cargo así. Me seguiría quitando tiempo para mi familia, pero sin disfrutar lo que disfruto como dirigente de fútbol.

Ser presidente del Sevilla F.C.

Para un sevillista como yo sería una ilusión. Imagínate si padre se levantara de la tumba. Creo que en la vida segundas partes no son buenas, hice lo que tuve que hacer, lo disfruté como aficionado desde que nació. Sigo siendo abonado y espero seguir siéndolo hasta que me muera, pero creo que en el club mi etapa ya pasó. Orgulloso de todo lo que hice y orgulloso de lo que están haciendo Pepe (Castro), Monchi y demás, porque están afianzando un proyecto que se hizo entre unos pocos de amigo y en estos momentos es la envidia a nivel mundial.