Paulista: "En el campo pueden pasar cosas, pero no faltar el respeto al ser humano"

El defensa del Valencia Gabriel Paulista se mostró convencido de que su compañero Mouctar Diakhaby dijo la verdad cuando el pasado domingo en el partido contra el Cádiz denunció que Juan Cala le llamó "negro de mierda", y señaló que dentro del campo ?pueden pasar muchas cosas, pero este tipo de cosas no pueden suceder?.

"No se puede ofender a una persona de esta manera. Es una falta de respeto al ser humano. A mí me da igual mi color o el de mi compañero. Somos todos iguales y estas cosas no pueden suceder más. Tenemos que tratar a todo el mundo igual", señaló en una entrevista con los medios del club.

"Yo creo a Diakhaby. Lo conozco. Sabemos como es. Es muy tímido, muy tranquilo y se enfada de verdad. Creo mucho en él. Él no va a inventar ese tipo de cosas. Hay una acción de un balón que disputa y de repente sale de su zona para discutir con el jugador rival. No es ninguna mentira. Tanto yo, como la plantilla, el club y todo el mundo estamos al lado de Diakhaby. Esas cosas no pueden suceder", añadió.

Paulista ofreció su versión de los hechos y explicó que escuchó a Diakhaby decirle al árbitro que le había proferido el citado insulto racista. "Hubo un momento en el que yo también quise salir de mi zona y el balón lo teníamos cerca. Robé el balón, lo tiré fuera y fui a defender a Diakhaby que estaba con varios jugadores del Cádiz", recordó.

"Vi que estaba muy enfadado, fuera totalmente de sí. Intenté protegerlo y calmarlo. Ahí fue cuando pudo calmarse y pudo hablar con el árbitro", añadió. Tras escuchar a su compañero, los jugadores del Valencia decidieron retirarse, aunque unos minutos después regresaron al terreno de juego y Paulista explicó por qué lo hicieron.

"Llegó información al vestuario que si salíamos del campo perdíamos el partido y podíamos perder puntos en LaLiga. Diakhaby dijo que no quería eso, que quería que volviéramos al partido. Así lo hicimos y estamos a su lado", concluyó.