Malbasic no se rinde

Filip Malbasic ha pasado de ser un jugador clave en Segunda división a ejercer de revulsivo en los últimos minutos en su debut en Primera. Pese a contar de forma habitual para Álvaro Cervera y a haber jugado hasta 24 partidos en la presente campaña con el Cádiz CF, entre todos apenas suma poco más de 650 minutos de juego. Un rol que el internacional serbio asume, aunque no se rinde y espera, como ahora, contar con más oportunidades desde el once inicial para demostrar que es un jugador muy válido en la categoría.

"Esta temporada ha sido un poco rara para mí, cada uno quiere jugar más y participar más. Hay muy buenos jugadores, el equipo ha estado bien durante toda la temporada. No era fácil entrar, pero cada uno quiere jugar. Toca entrenar fuerte y pelear cada minuto, es el único camino. Entreno fuerte todos los días para ganar minutos y la confianza del entrenador. Cuando juego lucho por hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo", asegura Malbasic, que llegó la pasada campaña poco antes de la pandemia y que este año no ha estado a la sombra de Negredo y Lozano, y últimanente, Sobrino.

"Depende mucho del rival con el que juguemos. Cuando han jugado Negredo, Choco o Rubén lo han jugado a un nivel muy alto y no es fácil entrar en el campo. En la primera vuelta no aproveché mis oportunidades. Ahora estoy siendo titular. Es verdad que no he dado lo mejor de mí, pero ha sido satisfactorio. Trabajo día a día para, cuando me toque jugar, dar lo mejor de mí", reiteraba el balánico, a quien no le preocupa la falta de acierto de los puntas amarillos: "Creo que los jugadores de arriba siempre quieren marcar cuanto más goles, mejor. Cuesta cuando no tienes ritmo de competición. A veces sales con el equipo defendiendo atrás y cuesta llegar arriba. Me habría gustado marcar, pero vamos a ver qué pasa hasta final de temporada. Estoy bien físicamente, me he encontrado bien. Cuando llevas tiempo sin jugar, cuesta un poco. He estado bien físicamente en los dos partidos. Eran partidos difíciles, sobre todo el del Valladolid, que no fuimos capaces en ese primer tiempo de jugar más. Tocaba más defender y creo que tanto yo como el equipo hicimos un buen trabajo".

Por otro lado, el ex del Tenerife también se refirió a un próximo compromiso que ve difícil, dado que el equipo nazarí está peleando por alcanzar los puestos de Europa League. "El partido ante el Granada va a ser muy difícil. Es un equipo fuerte, lo han demostrado en Europa y en LaLiga. Vamos con las ideas claras para intentar sumar tres puntos y acercarnos a nuestro objetivo. Hay que ver lo que hacen los equipos de abajo para tener la permanencia al cien por cien", reiteraba.

Y lanzaba un mensaje de tranquilidad en la lucha por la salvación. "En estas últimas jornadas hemos dado un paso importante hacia adelante, hemos sumado bastantes puntos. Veo al equipo muy bien, muy competitivo, sabe a lo que juega, que es muy importante. Estoy seguro de que vamos a conseguir nuestro objetivo, veo al equipo preparado para estas cinco jornadas", indicaba el delantero cadista.