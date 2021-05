El Valencia presiona para que Competición castigue a Cala: "Ésta no es la manera de resolver el problema del racismo"

El Valencia presiona para que Competición castigue a Cala: "Ésta no es la manera de resolver el problema del racismo" UES

El Valencia lamentó este viernes la propuesta de sobreseimiento trasladada al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol por parte del juez instructor designado para investigar la denuncia de Mouctar Diakhaby de haber sido objeto de un insulto racista por parte del jugador del Cádiz Juan Cala y mostró su deseo de que siga la investigación.

Diakhaby denunció en el partido que enfrentó al Valencia con el Cádiz en el Ramón de Carranza el pasado 4 de abril que Cala le llamó "negro de mierda" en un lance del juego, lo que dio pie a que se abriera un expediente por parte del Comité de Competición de la RFEF.

En un comunicado la entidad valencianista reiteró su apoyo al central francés y aseguró que cree "totalmente" su versión. "Lamentamos esta propuesta y esperamos que el Comité de Competición consiga aclarar lo sucedido", señala.

El Valencia aseguró que "la ausencia de pruebas no significa que no se produjese" el insulto y destaca que así lo indica "el propio escrito de su propuesta el señor juez instructor". El club che indica que el sobreseimiento "sobre todo, no es la manera de afrontar el problema del racismo en el fútbol".

"Es precisamente por ello que es necesario cambiar la normativa. El Valencia CF sigue en su lucha por impulsar la creación de nuevos protocolos que contribuyan a eliminar este tipo de comportamientos de nuestro fútbol y que protejan a las víctimas del racismo en cualquiera de sus formas", señala el club.