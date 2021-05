La confesión de Cervera: "Tuve miedo de que lo fuéramos a pasar mal".

Con su victoria en el Nuevo Los Cármenes, el Cádiz logró virtualmente su permanencia en Primera división por segundo año consecutivo tras situarse diez puntos por encima del descenso a falta de 12 por disputarse. Buena prueba de ellos fue la celebración de su técnico, Álvaro Cervera, con una mezcla de rabia y alivio por conseguir el tan ansiado objetivo. Y es que el míster cadista lo ha pasado mal esta temporada y no ha tenido reparos en reconocerlo.

"Lo pasé mal el día que el Athletic nos ganó aquí. Fui a hablar con el presidente y le dije que no me gustaba lo que pasó. Él me tranquilizó, pero yo vi que al equipo le pasaba algo. Tuve miedo de que lo fuéramos a pasar mal", admitió el preparador en los micrófonos de El Larguero.

Y es que el Cádiz pasó por un bache de resultados donde fue goleado por Athletic, Sevilla, Real Sociedad o Atlético pero Cervera sacó algo positivo de todo ello: "Fueron muchos partidos y muchos goles, pero eso nos enseñó mucho, a mí el primero y a los jugadores. Cuando se nos ponían por delante queríamos hacer algo que no sabemos. Por eso perdíamos partidos en el minuto 50, cuando no somos un equipo que vamos a ganar por meter un gol más que el contrario. Hay que saber aguantar como hicimos en Barcelona o en Valladolid".

Cervera también habló de lo importante que fue ganar a los grandes de LaLiga como Barça y Madrid: "Nosotros estamos en esta situación por esas victorias. Es lo que nos diferencia de los equipos que están cinco o seis puntos por debajo de nosotros, que tuvimos la suerte de ganarle al Madrid y al Barcelona. Eso es un plus y sabemos que otro año será muy complicado lograrlo".

Por último, el técnico amarillo aludió al presunto episodio racista vivido en el Cádiz-Valencia entre Cala y Diakhaby, del que no de se podido demostrar la culpabilidad del central lebrijano: "Juan es un jugador veterano, pero sabemos que lo ha pasado mal. En su pueblo hace muchas cosas por ayudar a la gente y la imagen que se estaba dando de él no tiene nada que ver con la realidad. Por suerte, ganamos ese partido pero si no lo llegamos a hacer nos podríamos haber ido a Segunda. Fueron unos días difíciles para todos".