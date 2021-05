Negredo valora su renovación y mira a un futuro vestido de amarillo

Álvaro Negredo llegó para ser la cabeza visible del nuevo proyecto del Cádiz en Primera. Y, sin embargo, generaba dudas. Su currículum le situaba como uno de los mejores delanteros españoles de los últimos quince años. Campeón de Europa con España, de la Premier League con el Manchester City... Pero sus números habían bajado drásticamente desde que dejó Sevilla FC en 2013 y sólo en la poco competitiva Liga de los Emiratos Árabes había vuelto a saborear con asiduidad el sabor del gol.

Sin embargo, el madrileño se ha encargado de disipar cualquier duda. Con 7 goles y cuatro asistencias sea el mayor referente ofensivo del equipo y ha convencido a Álvaro Cervera, hasta el punto que, pese a sus 35 años, ya se piensa en un futuro más allá de la próxima temporada. El ex del Sevilla FC no le cierra las puertas a esa posibilidad y, en declaraciones a Cope, admitía que piensa seguir "hasta que el cuerpo aguante". "Tengo contrato aquí y quiero seguir disfrutando de lo que más me gusta. Me siento bien aquí y la familia, también. Ojalá pueda seguir muchos años. Me gustaría seguir disfrutando con el Cádiz en Primera", aseguraba Negredo, que espera poder jugar con el Carranza lleno.

"Cuando vine ya sabía lo que iba a tener que hacer (...) Si había que ponerse el mono para trabajar más en defensa que en ataque, pues no quedaba otra", reiteraba Negredo, quien admite que "estaba acostumbrado a otro tipo de fútbol" en su carrera. "Pero cuando tienes una edad y un currículum, que no yo quería que se tuviese en cuenta pero está ahí, tienes que ser el primero en dar ejemplo", advertía.

El delantero madrileño ha sido clave para que el Cádiz esté virtualmente salvado a estas alturas, aunque el principal 'culpable' es un Álvaro Cervera del que sólo tiene palabras de elogio. "Cervera es un fenómeno. Al principio él parece más tímido pero una vez que van pasando las semanas le vas cogiendo el puntillo y creo que si haces lo que te pide va a ser más fácil. Es un entrenador con las ideas muy claras y eso es importante porque a veces, cuando los resultados no salen, los entrenadores empiezan a cambiar el sistema. Nosotros, los cambios que hemos hecho han sido por necesidad y él creía en eso y el vestuario también lo cree. Eso es fundamental para que a estas alturas estemos como estamos", afirmaba.