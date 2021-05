El presidente del Cádiz celebra la permanencia y anuncia que ya tiene cerrado "el fichaje de un central"

El Cádiz CF ganó el sábado por 2-1 a la SD Huesca y selló su permanencia matemática en Primera división. En un final de la primera parte electrizante, el Cádiz se adelantó en un cabezazo del argentino Marcos Mauro en boca de gol tras un córner; aunque la alegría duró poco, al empatar Rafa Mir con un golazo desde unos 35 metros al ver adelantado al meta argentino Ledesma, cuando se entraba en el tiempo añadido. Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo volvió a adelantarse con un autogol de Gastón Silva, lo que dio paso a una segunda mitad en la que los gaditanos supieron defender con mucho rigor y parar los ataques oscenses para mantener el resultado favorable.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, se mostró feliz y confía en que este logro sea la primera piedra de un proyecto que acabe con la consolidación de los amarillos en la elite del fútbol español. "Siempre hemos creído en nosotros. Nos enorgullece haber conseguido este reto de la permanencia con tanta solvencia y tranquilidad. No era fácil, porque mirando la historia del Cádiz podemos ver que sólo llevamos 13 temporadas en Primera división en 110 años de historia", manifestó en una entrevista al programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope.

No ha sido un año sencillo. Polémicas con el VAR, los árbitros y los comités, el terremoto mediático con el caso entre Cala y Diakhaby... "Espinas tenemos desde que venimos de Segunda B. Muchas veces hemos tenido el enemigo en casa, pero eso te ayuda a crecer. No tenemos miedo a nada. Tenemos una maravillosa afición, aunque desgraciadamente no nos ha podido acompañar este año, tenemos una plantilla magnífica y tenemos un entrenador que da una clase táctica en cada partido. Álvaro (Cervera) ha demostrado que tenía muchísimo dentro y no le habían permitido sacarlo. A partir de ahí, todas las decisiones van encaminadas a crecer como club y que nos establezcamos en Primera", relató.

En este sentido, desde las oficinas del Carranza ya trabajan para hacer realidad ese deseo de echar raíces en LaLiga y para mejorar la plantilla: "Ya tenemos fichado a un futbolista para la próxima temporada. No es de la liga española, es de fuera. Es fruto del trabajo de scouting de la dirección deportiva. Nos va a hacer crecer, como otros que vendrán, pero aún no puedo decir el nombre. Es un defensa... tengo apalabrado a un defensa para el año que viene... es lo único que puedo decir".

La temporada 2020/2021 aún no ha terminado y aún podría hacerlo con récord para el Cádiz, que tiene en su mano establecer la mejor clasificación de su historia en la máxima categoría nacional. A día de hoy está en el undécimo puesto, un escalón por encima de su mejor posición, que data de la ya lejana 1987/1988, cuando acabó duodécimo con Víctor Espárrago como entrenador.

"Lo que pretendíamos era salvarnos y ahora queremos disfrutar de las tres jornadas que quedan. Estaría bien conseguir el récord, pero no es nuestro objetivo principal. Lo que queremos es consolidar a este equipo en Primera división, que es lo que históricamente no hemos podido conseguir y lo que nos ha faltado siempre. Trabajamos para seguir jugando con los grandes", insistió Vizcaíno.

"Nos hemos obligado a competir para jugar al fútbol. A mí eso de jugar muy bien al fútbol pero no conseguir los puntos no me va. Queremos competir. El año que viene tendremos que tener la misma humildad que este año y trabajar mucho", concluyó el máximo dirigente del Cádiz, muy orgulloso de todas y cada una de las personas que componen esta entidad.