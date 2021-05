Cervera: "Cuando dejamos de competir somos malos"

Álvaro Cervera no se despista pese a haber logrado su objetivo con mucha solvencia y ya piensa en vencer a un Osasuna, del que asegura que es un equipo en el que le gustaría fijarse. "Somos dos conjuntos muy parecidos. Me preguntaron el otro día si el Granada era el espejo para mirarnos y dije que no, pero sí me gustaría fijarme en Osasuna", manifestó Cervera en su comparecencia de prensa previa al duelo de mañana.

El técnico del conjunto cadista alegó que le "gusta" su entrenador, Jagoba Arrasate, y también sus futbolistas por "cómo juegan y cómo trabajan", además de que es un equipo en el que mirarse por su "intensidad y su fe".

Con la permanencia conseguida tras vencer al Huesca este pasado domingo (2-1), el preparador del Cádiz señaló que este logro "ha costado mucho" y, pese a ello, indicó que el conjunto gaditano no debe "dejar de competir" porque cuando ha dejado de hacerlo son "malos". Por eso, su intención es afrontar las tres jornadas que restan en una dinámica "alegre y confortable".

Con humildad, el preparador del Cádiz reconoció que ha estado en un "momento bueno" del club, con el ascenso la pasada temporada y la permanencia en ésta, pero que con otro entrenador habría "pasado lo mismo". "No estoy preocupado por ser el mejor o no, soy el que soy y ya está", aseguró.