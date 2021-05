Óscar Arias explica por qué Bryan Gil no jugó este curso en el Cádiz y el motivo por el que duda que Álex renueve

Óscar Arias ha querido explicarle a la afición amarilla por qué el canterano del Sevilla FC Bryan Gil no ha jugado en el Cádiz CF esta temporada, como se llegó a dar por hecho el verano pasado. Y aquí el culpable es el mismo que el causante de su salida del club y de que considere complicada la renovación de Álex Fernández: Álvaro Cervera.

"El técnico lo descartó. Sin el 'OK' del entrenador no iba a mover piezas para traer a un jugador de 18 años y que no juegue teniendo tanta proyección. Luego lo ha llamado la selección absoluta y nadie quiere asumir eso. Bueno, será culpa mía también", ironizó el que fuera director deportivo del conjunto amarillo desde septiembre de 2018 hasta el pasado 2 de enero de 2021 y que antes ocupó ese mismo cargo en el Sevilla.

El barbateño ha vivido su explosión definitiva en la élite en un curso excepcional en el Eibar, de la mano de Mendilibar, con goles, asistencias y una capacidad de desborde que le hicieron estar entre los citados por Luis Enrique en la última lista con la absoluta, llegando a debutar. No ha entrado entre los 26 para la Eurocopa, pero sí estará en la Euro sub 21 y no es nada descartable que repita en los Juegos Olímpicos de Tokio antes de regresar al Sevilla FC, en teoría, como pieza importante para Julen Lopetegui.

Arias ha hablado ante los micrófonos de la Cadena Ser en Cádiz asegurando que lo hace cansado de callar y escuchar críticas sin que se conozca su versión de los hechos, algo para lo que ha esperado a que el equipo estuviese salvado. En este sentido, ha tirado de la manta y ha cargado con dureza contra el entrenador, Álvaro Cervera, asegurando que su salida se debió "sóla y exclusivamente a la mala relación con él". Es más, el onubense ha acusado al técnico de lanzar "darditos", divulgar "mentiras" y plantearlo todo como una guerra del "bien contra el mal".

En este sentido, Arias también ve la renovación de Álex Fernández complicada: "Álex nunca ha sido santo de devoción del técnico. Todos los veranos decía que si se podía sacar o que si llegaba alguna oferta, que sin problemas. Es lógico. Yo lo que reprocho no es que tenga esa forma de pensar, sino que dice una cosa aquí y otra fuera. Él dice que si puede salir Álex, que va a su contra estilo..., pero luego no digas que es un jugador importante para ti si lo quieres sacar del equipo".

Sobre la nueva dirección deportiva, con Enrique Ortiz y Jorge Cordero al mando, se ha mostrado bastante más conciliador. "Es la mejor opción que puede tener el Cádiz. Traer a una persona extraña puede ser más complicado. Si el club ha decidido ponerse en manos del técnico y que sea él el que gestione y sea la cabeza visible, lo más acertado es darle continuidad a las personas de su confianza. Enrique sabe moverse entre aguas turbulentas", señaló, en un último dardo envenenado a Cervera.

Una nueva secretaría técnica, por cierto, que ha vuelto a interesarse hace muy poco por Bryan Gil, aunque ahora los planes del jugador son otros. Cordero y Enrique Ortiz, no para de explorar las oportunidades que puede ofrecer el mercado con la intención de reforzar la mayoría de las líneas del equipo y ya han preguntado por el sevillista. Pese a ello, se antoja un negocio poco probable, pues tanto el futbolista como su entorno no ven claro una nueva cesión. De optar en verano por una experiencia lejos del Sánchez-Pizjuán sería como traspaso.