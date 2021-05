Vízcaíno ataca a Arias: "No sumaba y por eso está fuera del club"

Manuel Vizcaíno ha tardado poco en contestar a Óscar Arias y tratar de poner todo en su sitio. El presidente cadista, pese a salir bien parado en las declaraciones del ex director deportivo del Cádiz CF, ha cerrado filas con su entrenador y con el club.

"En el Cádiz CF somos una familia en la que todos creemos en todos, incluso los que alguna vez nos podamos equivocar. Esto no va de Arias y Cervera, esto es el Cádiz CF y el Cádiz CF es una familia. Él -Arias- se va porque el club cree que no sumaba para la familia y una familia que tiene el objetivo de ir creciendo cada año, como creo que estamos haciendo", señalaba Vizcaíno en la Ser, quien abogaba por cerrar el tema: "Arias hizo un buen trabajo, pero se ha equivocado y por eso está fuera del club. No entiendo a qué viene ahora esto (..) Le deseo lo mejor".

Y no sólo negaba todo lo que el también exdirector deportivo del Sevilla FC había dicho sino que respaldaba a un Álvaro Cervera del que asegura que "el Cádiz CF nunca le podrá pagar todo lo que ha hecho por el club hasta el día de hoy". "Yo con el entrenador me peleo todos los años pero sabemos que no dejamos de ser una familia y que la familia está por encima de todo. En el Cádiz CF estamos conectados todos los días. Hemos conseguido que todos rememos en la misma dirección y si ha habido algún problema se ha reconducido la situación y se ha solucionado. Los conflictos y dejar de hablar no llevan a nada", señaló el presidente cadista.

Y, como Óscar Arias, quiso hablar de nombres propios al tiempo de calificar al onubense de "ventajista" al hablar del descarte de Bryan Gil. "Álex Fernández es un jugador que llegó aquí tras descender con el Elche a Segunda B y Cervera lo ha hecho de Primera división, porque ha hecho de él un futbolista versátil. Álex nunca podrá agradecerle lo que Cervera le ha dado (...) A Jonsson lo elige Cervera y a Sobrino lo elige Cervera", reiteraba y ponía como ejemplo de progresión a otros jugadores: "Cervera ha hecho de Primera división a Salvi, a Alberto Perea, Marcos Mauro, Iza Carcelén, Garrido; y de José Mari ha hecho un jugador clave".

"Hemos igualado la mejor clasificación en la historia del Cádiz CF en Primera división" y es lo único que vale. Para Vizcaíno, que no va a permitir que se saque 'mierda' en uno de los mejores momentos de la historia de la entidad.