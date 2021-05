Vizcaíno da pistas sobre qué fichará el Cádiz este año

La gran temporada realizada por el Cádiz, que con uno de los presupuestos más bajos logró la salvación con varias jornadas de antelación, no ha hecho que su presidente Manuel Vizcaíno se le suba a la cabeza. El empresario sevillano hacía balance a la temporada, que califica de "sobresaliente" y avisaba en Onda Cero de lo que espera en la próxima, más de lo mismo.

El club debe ir creciendo paso a paso y en la situación actual todo pasa por seguir la línea de la última campaña, también a la hora de hacer incorporaciones. Y si el pasado año se conformó una plantilla casi a coste cero, aunque hubo que ejecutar compromisos adquiridos con el ascenso, en ésta no se espera algo diferente. "Nosotros, en principio, sólo contemplamos jugadores libres. Es muy relativo pagar o no traspaso, porque de lo que se trata es de cuadrar traspaso y salario o viceversa. No somos el equipo con menos presupuesto, pero estaremos intentando sacar el mayor rendimiento a nuestro dinero y creo que hasta ahora hemos sido hábiles en eso", indicaba Vizcaíno, que mira a un mercado de jugadores que saldrán libres en julio que, sólo en España, tiene más de 50 nombres, futbolistas interesantes, algunos de ellos internacionales recientes como Mata, y que a nivel internacional esto se dispara.

"Hay que esperar que el mercado te vaya diciendo. La propia inercia nos llevará hacia donde nos tenga que llevar aunque deben salir jugadores", destacó el dirigentes cadista, que no olvida el problema que tuvo a final del pasado mercado estival, cuando tuvo que colocar a muchos futbolistas para cuadrar el equipo y el presupuesto. Y que con el regreso de gran parte de éstos, vuelve a encontrarse ese problema este verano. Una 'operación salida' que este año será prioritaria desde el principio.

De momento, el primer nombre no ha sido una salida sino un fichaje, el del capitán de la selección armenia que comanda Joaquín Caparrós: Haroyan. "Tenemos la obligación de estar pendientes del mercado en general y dentro de los listados que se manejaban vimos que este jugador se asemejaba mucho a las características que buscábamos", asegura Vizcaíno, quien pese a su amistad con el propio Caparrós, niega que él sea el que se esté encargando de fichar en el Cádiz. "El presidente no ficha, ficha el club, que para eso tiene un equipo de trabajo donde están Enrique y Jorge (Cordero) y sus ayudantes. Obviamente, se tiene en cuenta al entrenador, pero es el club el que firma. Aquí y en todos los clubes. No conozco a ningún club que tenga un presidente como director deportivo", advertía, antes de anunciar que "habrá alguna incorporación más para completar la dirección deportiva".

Y comentaba la salvedad del 'caso Negredo'. "Otra cosa es que a Negredo lo conociera, pero pasó todos los filtros que pasa cualquier otro fichaje. El trato fue directo por nuestra relación y la operación fue más fácil, pero también pasó todos los informes técnicos que cualquier otro", asegura Vizcaíno.

Independientemente del futuro, el presidente del Cádiz también miraba atrás y valoraba todo lo conseguido este año: "Ha sido una gran temporada, porque se han cumplido los objetivos de manera holgada y se ha ratificado que nuestro modelo tiene consistencia y futuro en Primera. Algunos tenían dudas sobre estos jugadores, nosotros no; y han demostrado de sobra su capacidad para competir en esta categoría (...) Al club que se lo pongan los demás porque no sería objetivo, pero a la plantilla le doy sobresaliente sin duda alguna. Somos un club de Primera división con todas las letras", destacaba.