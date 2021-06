Cervera habla sobre el Cádiz, su futuro, Negredo o el fichaje de Sobrino

Tras doce meses muy intensos, que se saldaron un ascenso y un año histórico en Primera, Álvaro Cervera descansa en Valencia, aunque piensa ya en el más difícil todavía: el año de la consolidación. El técnico del Cádiz CF analizó en Esports Migdia de Capital Radio Valencia el año vivido, habló de fichajes y salidas, de nombres propios o de cómo se siente en Cádiz.

"Me encuentro muy a gusto aquí. Más allá de lo futbolístico, ha sido diferente a otras ciudades donde he estado. La acogida, el feedback que hay entre la afición y yo me llama mucho la atención y hemos llegado a un entendimiento muy bueno. Esta profesión tiene cosas positivas y negativas. Soy entrenador de Primera y eso es un privilegio. Pero también es verdad que aquí en Cádiz, después de cinco años y las cosas que se han conseguido, tengo cierto margen y mi paso por aquí quedará como algo positivo de la historia del club", aseguraba el tinerfeño, quien se mostraba orgulloso del grupo humano que se había lopgrado formar.

"Es algo que hago cada temporada en los primeros días. Le digo a los jugadores que estamos en una ciudad, en un club, que tiene una historia y es lo que tenemos que defender. El sentimiento hacia este club es lo que nos va a hacer mejores o peores, más allá de que juguemos bien, mal o que el rival juegue mejor que nosotros o no. Pero lo que nos va a salvar en los momentos claves es el sentimiento de pertenencia a una ciudad, a un club y a lo que representamos. Así lo veo yo. Quizás porque soy más sentimental, pero intento inculcarles a ellos. Ese jugador es el que me vale. El jugador que un año gana dinero en un club y al año siguiente en otro, lo veo bien porque es su trabajo, pero a mí me vale menos. Me vale más, quizás el jugador antiguo, el que tiene ese plus de estar a gusto donde está y creo que ese poquito más les hace mejores", afirmaba en referencia a lo conseguido por este equipo con uno de los presupuestos más bajos de la categoría y con la mayoría de los jugadores que subieron desde Segunda.

Y, en este sentido, se alegraba de la integración en esta 'familia' que ha tenido un jugador como Negredo, que ha sido campeón de Europa. "Venía de no competir -no jugaba desde marzo- y nos hizo mejores en el vestuario. También futbolísticamente", asegura Cervera, quien deja claro la otra incorporación clave, con la que querría seguir contando: Rubén Sobrino. "Fue una aparición fenomenal para nosotros. Ojalá poder tenerlo mucho tiempo", admite.

Y deja claro que el único que no está en venta es él. "Estoy bien en Cádiz y no tengo propósito de cambiar de equipo. No estoy en el mercado, estoy muy contento y estoy planificando la temporada", señala desmiente haber "movido cualquier hilo" para dirigir al Valencia, ante la opción que se abrió en la capital levantina para que liderase el equipo en el que alcanzó sus cotas más altas como jugador.