Espino, la oferta del Trabzonspor y la "comprensión" de Vizcaíno

"Espino es un jugador comprometido con el club, aunque se ha equivocado en alguna actitud en la parte final de la temporada". Manuel Vizcaíno daba un toque de atención este martes, en la Cadena Cope, al único lateral zurdo con el que cuenta la plantilla, un Alfonso Espino que se dejó llever "por los cantos de sirena" y auguró un próximo cambio de aires que preocupó a la afición.

Con dos años de contrato por delante, el uruguayo no está en el mercado y aunque cualquier situación puede cambiar, no parece que sea el caso. En el Cádiz dan por olvidadas sus palabras para encauzar un tema que no quieren que se enquiste antes las posibles ofertas que podrían llegar por él este verano. "Tengo una gran relación con él, sé cómo es y lo que da, es de sangre caliente como yo y espero que su próxima temporada sea aún mejor de lo que ha sido ésta", aseguraba el presidente del Cádiz CF, quien no obstante, no descarta su salida.

"Hay un contrato en el que hay un nivel de ofertas que hay que aceptar o cambiar las condiciones de ese contrato (..) Espino es un jugador de primera línea que ha demostrado su compromiso con el club. Queremos que se quede, pero si llega una oferta y si se vende será porque interesa a todos", afirmó.

Y esa oferta podría llegar de Turquía, aunque conociendo a los clubes turcos y cómo pagan habría que ponerla en cuarentena. Se trata de uno de los clubes punteros, el Trabzonspor, un equipo que se ha hecho en lo que llevamos de mercado con Gervinho (Sampdoria), el ex napolitano Hamsik (Goteborg) o el brasileño Bruno Peres (AS Roma), todos a coste cero, y que pretende armar un gran equipo para su debut en Conference League.

Los turcos propondrían de inicio una cesión con una opción de compra, algo que no va a aceptar el Cádiz por uno de sus jugadores más decisivos. No en vano, Espino es el único que no tiene sustituto natural en el conjunto amarillo.