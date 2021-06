Salvi disfruta el momento y sueña con un Carranza lleno

"Con una palabra es difícil definir este año. Nunca hemos negociado la lucha. Es un deporte de tres resultados e independientemente del rival nunca hemos negociado el luchar cada balón, cada jugada, cada segundo. Hay muchas palabras, pero la frase idónea del club es que la lucha no se negocia". Después de seis temporadas como cadista, Salvi es tal vez quien más puede valorar todo lo que se ha logrado este año.

El sanluqueño hacía un balance de la temporada en los medios del club amarillo, en los que hablaba de un año complicado por el Coronavirus y las lesiones, e ilusionante por el debut en Primera, y tras el que valoraba un futuro que, de momento y a pesar de que acaba contrato en 2022, sólo ve de amarillo.

"Todo lo vivido ha sido espectacular. Salvarte a falta de cuatro jornadas cuando todos se juegan la vida y hay equipos con mucho tiempo en LaLiga detrás de ti dicen que el año ha sido espectacular. (...) Ha habido un plus de confianza, alegría y felicidad con las victorias ante Real Madrid y Barça. Eso sería el mejor momento". Y la racha de no conseguir puntos con derrotas contra equipos de arriba sería el peor momento", valoraba el gaditano.

Salvi, lo ha visto todo positivo salvo un detalle: la afición. "Veníamos de ascender, estamos consolidando el proyecto en Primera y esperemos que el año que viene esté el país vacunado y se abran los estadios. No es lo mismo jugar con el campo lleno que vacío. Estuve viendo un vídeo de cuando jugamos con el Elche el año que jugamos 'play off' y era bonito ver el Carranza lleno. Nos ha tocado vivir la situación así...", admitía.

En el plano personal, pese a haber disputado 29 encuentros y casi 2.000 minutos, ha sido una temporada complicada. "He cogido el COVID y en cuanto a lesiones no he llegado a romperme, pero he tenido sobrecargas por el ritmo de partidos. Es verdad que se pueden mejorar los números, pero es complicado. Hemos tenido una racha muy buena como la última que hemos dejado matemática la salvación. (...) Personalmente me gustó mucho el gol al Sevilla, pero me quedo con el gol contra el Eibar porque es estilo Cádiz. Estoy contento por debutar en Primera. Muchos veníamos de Segunda B. Y por eso estoy feliz por dejar al Cádiz en la élite. Tenemos que disfrutar de ello", aseguraba el exsevillista, que no quiere mirar más allá de la próxima campaña: "Este club ha sido mi casa durante muchos años. Estoy muy feliz aquí, mi familia está muy feliz por verme en Primera. El proyecto es bonito. Hay que seguir sumando. En el mundo del fútbol nunca se sabe dónde va a estar uno, pero estoy feliz aquí".