Piquérez no sabe nada del Cádiz

Entre los laterales zurdos que el Cádiz baraja para acompañar o suplir a Alfonso Espino se encuentra un compatriota suyo, joven, con mucha proyección y que milita en uno de los clubes punteros de su país. El propio presidente cadista, Manuel Vizcaíno, reconocía hace unos días el interés amarillo por el lateral del Peñarol Joaquín Piquérez, aunque de momento, como admite el propio futbolista, no se han producido contactos.

"Desde Peñarol no he hablado con nadie. Estoy en contacto con mi representante pero no hay nada concreto, por ahora sólo rumores y veremos si se avanza o no. La realidad es que hoy no hay nada", aseguraba al programa "Último al arco", al tiempo que manifestaba su deseo de, al menos, continuar hasta el final del actual campeonato. "Si me toca irme, me gustaría terminar el Campeonato 2021, salir campeón y como todo jugador e hincha de Peñarol quiero jugar los clásicos por la Sudamericana", destacaba.

El Apertura uruguayo acaba a mediados de agosto en su fase regular -justo la semana en la que empieza LaLiga-, lo que, de cumplirse sus deseos, Piquérez no podría empezar la temporada en el Cádiz.

De momento, sólo tiene en mente recuperarse de la leve lesión que le dejó fuera de poder ir con Uruguay a los dos últimos partidos de clasificación mundialista. Y, por qué no, de estar entre hoy y mañana en la lista del cuadro charrúa para la Copa América. "La fe siempre está. Sé que las posibilidades son muy escasas. Me lesioné en un momento que era crucial. La realidad es que tenía un lugar y fui reemplazado para las dos fechas de eliminatorias. Yo estoy cien por ciento y la esperanza siempre está", admitía.