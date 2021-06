El Cádiz anuncia oficialmente su segundo fichaje y se mueve para reforzar tres posiciones más

El Cádiz Club de Fútbol ha anunciado de manera oficial un acuerdo con el Club Deportivo O'Higgins de Chile para el traspaso de Tomás Alarcón Vergara, que actúa como mediocentro y es internacional absoluto por su país. El centrocampista andino había sido vinculado con el Granada CF, pero finalmente la entidad que preside Manuel Vizcaíno ha estado más rápida y ha cerrado una contratación que ya había dejado perfilada en los últimos días y que ha terminado de rematar este fin de semana. Es la segunda para la 21/22.



"Nacido en Rancagua (Chile) el 19 de enero de 1999, desde 2016 ha militado en Primera división cuando debutó en el Torneo Apertura con O'Higgins, llegando a alcanzar el debut con la selección chilena absoluta en 2019 en un partido ante Argentina", comunica el Cádiz en la nota que ha difundido a través de sus medios y perfiles en redes sociales.





OFICIAL | El chileno Tomás Alarcón, segundo fichaje para la 2021-22. — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) June 13, 2021

El Cádiz ficha experiencia. "En la máxima categoría ha disputado. La pasada semana ha formado parte de la convocatoria para los dos partidos clasificatorios para elante Argentina y Bolivia. Firma por el club cadista. Su incorporación a la pretemporada está prevista a la finalización de la", añade el comunicado de la entidad amarilla.El fichaje del mediocentro chileno se une al del defensa central armeniose convirtió el pasado 27 de mayo en el primer fichaje del Cádiz para la temporada 2021/2022 procedente del. El futbolista armenio, de 28 años, ha sidocon la selección absoluta de su país, que actualmente dirige el sevillano, y se ha comprometido hasta 2023.Ahora, el Cádiz CF busca otro central -le vinculan con- jugadores para el carril izquierdo y un delantero. Entre los laterales zurdos que el Cádiz baraja parase encuentra un compatriota suyo, joven, con mucha proyección y que milita en uno de los clubes punteros de su país. El propio Manuel Vizcaíno reconocía hace unos días el interés amarillo por el lateral delde Montevideo, aunque de momento, como admite el propio futbolista, no se han producido contactos Para el puesto de ariete, uno de los nombres que han sonado es el de, del, pero el club asturiano ya ha dejado claro que no lo vendería por los seis millones de euros que se rumorea que estaría dispuesto a pagar el Cádiz. Otro de los candidatos para el ataque de Álvaro Cervera es, que también ha sido tanteado . Sobre la mesa también están, internacional sub 21 del Villarreal, y, polivalente jugador del Valencia que ya jugó cedido en el Carranza la última parte de la 21/22. El poco dinero que se invierta irá destinado a comprar gol