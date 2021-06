Negredo: "Se sufre, pero se disfruta cuando se consigue el resultado"

Álvaro Negredo, delanero del Cádiz CF, concedió una entrevista a los medios oficiales de su club al terminar esta temporada y ofreció sus impresiones tras una campaña exitosa para el equipo amarillo pues lograron la permanencia en la máxima categoría del fútbol nacional cuando eran uno de los máximos candidatos.

Álvaro Negredo es uno de los jugadores con mayor experiencia en el fútbol de élite de la plantilla cadista y de toda LaLiga. El delantero manifestó que "ha sido un año en el que el equipo ha disfrutado en la gran mayoría de partidos. Hemos sufrido, hemos tenido partidos complicados, pero creo que ha sido una temporada satisfactoria para todos", analizando el curso futbolístico.

Recordó que "el mejor momento creo que fue el arranque de la temporada, nadie se esperaba el nivel que dimos. Hicimos partidos en los que conseguimos victorias que nadie se imaginaba". Por otro lado, manifestó que "el arranque de la segunda vuelta fue el peor momento. Tuvimos un bajón ahí. Es importante salir airoso de esa situación".

Negredo resaltó que "estoy muy contento por lo que he aportado y ayudado al equipo. Mucha gente tenía dudas sobre mi posible rendimiento. Yo no tenía dudas, pero sí quería demostrarme a mí mismo que podía dar el máximo en la máxima categoría. Es una alegría haber podido conseguir el objetivo antes del final de temporada".

Negredo, además de juego, ha aportado goles: "He hecho ocho goles esta temporada. Algunos han sido importantes. Me quedo con el del Eibar, que fue importante. Quitando el día del Atleti en el que hice dos goles que no sirvieron para sumar, el resto sí ha servido para sumar puntos".

Finalmente, eligió dos palabras para definir la temporada: "Sufrir y disfrutar". Argumentó que "se sufre en los partidos, pero se disfruta cuando acaba porque se consigue el resultado. Los resultados mandan en el fútbol".