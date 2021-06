Perera: "Me llegó cuando la afición me dijo que siempre estarían con nosotros"

Roberto Perera, segundo entrenador del Cádiz CF y mano derecha de Álvaro Cervera, atendió a los medios de comunicación del su club donde repasó la temporada y ofreció una visión más particular de la misma, desvelando alguno de los secretos que ha convertido el equipo andaluz como una de las revelaciones de la temporada, puesto que a pesar de ser candidato claro para descender se salvó con bastante solvencia.

El técnico canario ofreció su particular visión de la campaña recién terminada para afirmar que "ha sido una temporada espectacular. Si cualquiera nos dice que nos vamos a salvar faltando cuatro jornadas€ no le creemos". Agregó que "todas las temporadas tienen sus altibajos y sus momentos, concretamente un periodo complicado con partidos difíciles nos sirvió para darnos cuenta de cuál era nuestro camino. Esos resultados a nivel de puntos fueron malo, pero a nivel de afianzar la idea nos vino bien".

Sobre cuál fue el mejor y el peor momento de la temporada, el preparador fue franco y recordó que "quitando las victorias de Barça y Madrid, que son las que más repercusión tienen, cuando le ganamos al Granada fue una sensación muy bonita. Una sensación casi como el día del ascenso. Sensación del deber cumplido y fue muy bonita". Agregó que "el peor recuerdo que tengo de la temporada fue el día del Athletic, me fui mal a casa. Las sensaciones de ese partido no fueron buenas desde el principio". También apuntó que "somos un grupo fuerte. Cuando nos pasa algo malo nos apoyamos los unos a los otros. Siempre veo el vaso medio lleno. Me quedo con momentos muy bonitos".

La mano derecha de Cervera fue claro al apuntar que "a nivel personal ha sido espectacular. Muy bonito el día a día, los partidos, ir a campos que había visto solo por la tele, enfrentarnos a jugadores que se ven en la tele. Estar allí con ellos es muy bonito. Ha sido una temporada espectacular. Hay periodos de presión psicológica, como es normal, pero a nivel personal le doy un diez. Ojalá sigamos disfrutando mucho tiempo".

Mirando de frente al próximo curso, tiró de humildad dejando claro el objetivo, y manifestó que "siendo lo mismo que esta temporada ya sería increíble. El segundo año siempre es más complicado. Ahora venías con la ilusión del ascenso, vienes con la euforia, lo hemos hecho muy bien y el listado te lo puedes marcar más arriba y puede ser una equivocación". Añadió que "intentaré seguir aprendiendo, poniendo lo mejor de mí al míster, al cuerpo técnico, al equipo, al club".

Para Roberto Perera el mejor recuerdo de la temporada fue el día en que "vinieron los aficionados, antes del partido del Eibar, para decirnos que pasara lo que pasara estarían con nosotros. Eso me llegó. Que nos dijeran eso, hizo que me sintiera muy orgulloso". En la misma línea argumentó que "a nivel deportivo, tengo ahí las victorias contra Madrid y Barça. Lo hicimos en una temporada, algo muy complicado. El triunfo que más valor le doy es el del Eibar en Carranza. Ese día pensamos que nos podíamos salvar porque era un rival directo. Fue el despegue definitivo".

Finalmente se quedo con una palabra: "Espectacular", así definió la temporada. Y argumentó que "somos un equipo recién ascendido. Llevábamos mucho tiempo sin estar en Primera y el primer año que subes cuesta todo un poco más. Algunos nunca habían jugado en Primera. La defino como espectacular. Un recién ascendido que faltando cuatro jornadas nos hayamos salvado, nunca estuvimos en puestos de descenso, es algo espectacular. No pasamos muchos apuros pese a haber tenido una mala racha".