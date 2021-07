Iván Alejo, en la agenda de Osasuna

El Cádiz Club de Fútbol no está sólo pendiente de los fichajes que puedan realizarse si no que también tiene presente la operación salida debido que actualmente tiene excedente de futbolistas en la primera plantilla.



Según apunta COPE, uno de los jugadores que puede salir de la entidad cadista es Iván Alejo, el cual está en la agenda de Osasuna. A pesar de este interés, no parece que la operación se vaya a realizar de forma inminente pues el conjunto navarro desea un préstamo mientras que el Cádiz CF sólo contempla un traspaso para recuperar la inversión realizada que tuvo que hacer de forma obligatoria, dos millones de euros, cuando ascendió a LaLiga.





