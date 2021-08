Real Betis-Cádiz CF: Heliópolis se viste de fiesta

Será histórico, porque año y medio más tarde veremos un Villamarín con público en un partido oficial, algo que no sucedía desde el famoso 8 de marzo de 2020. Será importante porque tras los empates que Betis y Cádiz consecharon en sus debuts ligueros ya deben pensar en sumar de tres en tres. Y será emotivo, no en vano hay lazos y unen a ambos clubes. Pero el Betis-Cádiz que mañana abre la segunda jornada en el coliseo heliopolitano no podrá ser la fiesta de fútbol andaluz que todos hubieran deseado.

Casi 24.000 aficionados verdiblancos estarán empujando a los pupilos de Manuel Pellegrini en su estreno en casa. No serán todos los que lo hubieran deseado, pues hubo más peticiones que entradas disponibles. Pero siempre serán muchos más que nada, que es lo que el cuadro bético y el resto de clubes llevan viendo desde ese marzo fatídico. Y cuando los béticos aprietan, aunque sean 'sólo' 24.000... que se prepare el rival.

Sin Pezzella aún en el plantel y con hasta siete bajas, algunas inesperadas (Rober) y varias de ellas importantes, el equipo de Pellegrini tratará de superar a un conjunto al que ganó los dos enfrentamientos la pasada campaña, pero sufrió bastante para sacarlos adelante.

El equipo del 'Ingeniero' tiene claro que, en estos comienzos de la campaña de su regreso a Europa, debe dar el máximo para empezar a sumar de tres en tres y aprovechar el plus que siempre supone el apoyo incondicional de su afición.

Las mayores urgencias residen en la línea defensiva, que hasta ahora ha demostrado ser la más floja del entramado armado por Pellegrini y donde estarán ausentes Marc Bartra y el lateral zurdo Álex Moreno, si bien el retorno al club del barrio de Heliópolis del argentino Germán Pezzella paliará en parte las lagunas atrás. Pero ya será para la siguiente jornada.

Con tantas ausencias, Pellegrini podría repetir en la zaga con Montoya, Edgar y Víctor Ruiz, con la novedad de Miranda por Álex Moreno, y recuperar para el medio campo al argentino Guido Rodríguez, ya con más entrenamientos, junto a Sergio Canales para dejar los extremos a los canteranos Ruibal y Rodri acompañando al talento del francés Nabil Fekir y al olfato goleador de Borja Iglesias.

Mientras, el Cádiz también llega con la necesidad de sumar pese a haber salvado un punto en el último minuto contra el Levante (1-1). El empuje y el tesón mostrados en la segunda parte de un partido que se había puesto cuesta arriba tuvo su premio con el gol logrado por el uruguayo Espino.

Las sensaciones esta semana para preparar el partido contra el Betis han sido distintas a las que habría habido si se hubiera perdido, lo que ha ofrecido más tranquilidad y esperanzas de poder arrancar un resultado positivo en el estadio Benito, de donde no tiene muy buens recuerdos en Liga.

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, se ha mostrado satisfecho con el partido realizado por el Cádiz en defensa, no así en ataque, parcela en la que considera que su equipo debe dar más en situaciones en las que sea difícil encontrar espacios. Jugar de espaldas en momentos en los que el juego está apretado es una de las necesidades que tiene el Cádiz, en opinión de su técnico.

Cervera también ha resaltado la dificultad que supondrá luchar por la permanencia, lo que considera a priori más complicado que la pasada temporada.

El técnico amarillo podrá alinear el mismo once inicial que sacó ante el Levante. Contará con las bajas conocidas de Jon Ander Garrido, José Mari y Arzamendia, y con la duda del centrocampista Alberto Perea, que tiene una dolencia en una rodilla que le impide estar al cien por cien y que, si no se recuoera, le hará pasar por el quirófano.



Posibles onces:

Real Betis: Rui Silva; Montoya, Edgar, Víctor Ruiz, Montoya; Guido Rodríguez, Canales; Rodri, Fekir, Ruibal; y Borja Iglesias.

Cádiz CF: Ledesma; Akapo, Haroyan, Fali, Espino; Alarcón, Jonsson, Salvi, Álex Fernández; Lozano y Negredo.

Árbitro: Alejandro Pizarro Gómez (C. Madrileño).